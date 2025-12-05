Si lancia dalla finestra a Milano dopo aver fumato marijuana light comprata a Firenze

Un 23enne di origine turca è deceduto nel weekend dopo essere precipitato dal secondo piano di un bed & breakfast a Milano. La tragedia ha innescato due indagini parallele, una nel capoluogo lombardo e l'altra a Firenze.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si trovava in camera con il fratello maggiore, di 25 anni, quando si è verificata la tragedia. Secondo QN, il fratello ha riferito alla polizia che poco prima avevano fumato insieme della marijuana light acquistata il giorno precedente in un negozio di cannabis a Firenze.

Improvvisamente, secondo la testimonianza del fratello, il 23enne avrebbe iniziato a pronunciare frasi senza senso, per poi aprire la finestra e lanciarsi nel vuoto.

A Milano l'ipotesi investigativa al momento è di "morte come conseguenza di un altro delitto". A Firenze l'indagine riguarda il titolare del negozio dove sarebbe stata acquistata la sostanza, accusato di presunto spaccio. Nel punto vendita sono stati sequestrati circa 10 chili di prodotto per verificare la presenza di molecole vietate dal Testo unico sugli stupefacenti.

Il titolare del negozio fiorentino ha spiegato agli inquirenti di aver acquistato il lotto in questione con regolare fattura durante una fiera a Praga nei mesi scorsi, dichiarandosi all'oscuro della possibile presenza di sostanze illegali. Le risposte definitive su cosa abbia determinato lo stato di alterazione del 23enne sono attese dall'autopsia e dagli esami tossicologici.