'Pinocchio sotto l'Albero': al via la lotteria di Natale del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso

Il Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, con il supporto di Confcommercio Provincia di Pisa, lancia l’iniziativa natalizia “Pinocchio sotto l’Albero”, la tradizionale lotteria di Natale pensata per valorizzare e sostenere il commercio di prossimità nel periodo più magico dell’anno.

L’iniziativa, attiva fino al 24 dicembre 2025, coinvolge tutti i negozi aderenti di San Miniato Basso. Con l’acquisto di un biglietto al costo di 2 euro, i cittadini potranno partecipare all’estrazione di 14 fantastici premi, tra cui buoni sconto fino a 150 euro, spendibili nelle attività locali.L’estrazione ufficiale si terrà il 24 dicembre 2025.

“Siamo felici di riproporre una tradizione che unisce comunità, commercio locale e spirito natalizio” dichiara il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza. ‘Pinocchio sotto l’Albero’ è un modo concreto per invitare i cittadini a riscoprire il valore dei negozi di vicinato, che ogni giorno contribuiscono alla vitalità e all’identità del nostro territorio. Partecipare alla lotteria significa sostenere le nostre attività e, allo stesso tempo, avere l’occasione di vincere bellissimi premi. Vi aspettiamo numerosi!”

"Salutiamo con piacere il ritorno di Pinocchio sotto l'Albero" afferma il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "Una manifestazione che dimostra lo straordinario dinamismo e l'entusiasmo che animano i commercianti, resa possibile grazie all'impegno del Centro Commerciale Naturale di San Miniato BassoUn appuntamento che ci accompagna verso la magica atmosfera delle feste di Natale e che ambisce a coinvolgere il maggior numero possibile di attività nelle varie zone del paese, affermandosi come una delle iniziative più caratteristiche e attrattive del comprensorio del Cuoio".

Il CCN invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare acquistando nei negozi aderenti e contribuendo a rendere ancora più speciale il Natale a San Miniato Basso, valorizzando e attività commerciali di San Miniato Basso rendendo più coinvolgente il periodo natalizio con premi e iniziative per tutta la comunità.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

