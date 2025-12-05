'Pinocchio sotto l'albero': ecco la lotteria di Natale a San Miniato Basso

Il Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, con il supporto di Confcommercio Provincia di Pisa, lancia l’iniziativa natalizia “Pinocchio sotto l’Albero”, la tradizionale lotteria di Natale pensata per valorizzare e sostenere il commercio di prossimità nel periodo più magico dell’anno.

L’iniziativa, attiva fino al 24 dicembre 2025, coinvolge tutti i negozi aderenti di San Miniato Basso. Con l’acquisto di un biglietto al costo di 2 euro, i cittadini potranno partecipare all’estrazione di 14 fantastici premi, tra cui buoni sconto fino a 150 euro, spendibili nelle attività locali.

L’estrazione ufficiale si terrà il 24 dicembre 2025.

La dichiarazione del Presidente dei Commercianti di San Miniato Basso

“Siamo felici di riproporre una tradizione che unisce comunità, commercio locale e spirito natalizio. ‘Pinocchio sotto l’Albero’ è un modo concreto per invitare i cittadini a riscoprire il valore dei negozi di vicinato, che ogni giorno contribuiscono alla vitalità e all’identità del nostro territorio. Partecipare alla lotteria significa sostenere le nostre attività e, allo stesso tempo, avere l’occasione di vincere bellissimi premi. Vi aspettiamo numerosi!”

Il CCN invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare acquistando nei negozi aderenti e contribuendo a rendere ancora più speciale il Natale a San Miniato Basso, valorizzando e attività commerciali di San Miniato Basso rendendo più coinvolgente il periodo natalizio con premi e iniziative per tutta la comunità.

