Pisa inaugura i Mercatini di Natale: fino al 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele e Logge di Banchi

Sono stati inaugurati questo pomeriggio, venerdì 5 dicembre, i Mercatini di Natale a Pisa. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato l’assessore al turismo e al commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, altri rappresentanti dell’amministrazione comunale e i responsabili dell’organizzazione dei mercatini.

Da oggi e fino al 6 gennaio, piazza Vittorio Emanuele ospiterà 18 bancarelle con prodotti artigianali, idee regalo e decorazioni natalizie. Sotto le Logge di Banchi, nello stesso periodo, sarà invece allestito un mercatino con 17 espositori: qui troveranno spazio anche il presepe artigianale – realizzato dall’artista Antonio Baragone – e la Casa di Babbo Natale, dove ogni fine settimana bambine e bambini potranno incontrare l’elfo aiutante e consegnare la loro letterina.

"La nostra città – afferma l’assessore al turismo e al commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini – si illumina a festa e invia un messaggio di pace e fratellanza al mondo, nel rispetto della nostra tradizione e di quelle altrui, riconoscendo il valore religioso e laico di questo momento. Come diceva Benedetto Croce, “non possiamo non dirci cristiani”. È anche un’occasione di apertura verso gli altri, promossa attraverso la cultura del dono. Questo è un momento propizio per fare i nostri regali nella rete commerciale cittadina, che sa offrire relazioni ed eccellenze, rappresentando anche un segno di sostegno alle nostre attività".

Il prossimo appuntamento in calendario è la tradizionale accensione del grande albero di Natale in piazza XX Settembre, in programma lunedì 8 dicembre alle 18, accompagnata dall’esibizione musicale della Scuola Bonamici, accompagnata da un coro itinerante che partirà da piazza Vittorio Emanuele e arriverà in piazza XX Settembre.

Alberi illuminati e installazioni natalizie contribuiranno a creare un’atmosfera di festa in tutta la città: dal centro ai quartieri e fino al Litorale, con allestimenti previsti in piazza Cairoli, via Fiorentina, viale delle Piagge, Barbaricina, Cep, Putignano, San Giusto nell’area verde “Elsa Ghezzi”, Gagno, Sant’Ermete, Riglione (piazza Pertini), via Bargagna, Cisanello, I Passi, Isola Verde (via Amendola), San Michele in Borgo, Oratoio (piazza Garibaldi), Eliopoli a Calambrone e San Sisto.

Il programma completo degli eventi natalizi è disponibile sul sito del Comune di Pisa .

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa