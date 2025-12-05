A Prato oltre 400 persone tra insegnanti e personale ATA al corso di formazione per la corretta somministrazione dei farmaci a scuola

Si è concluso con grande partecipazione l’evento formativo dedicato alla gestione delle terapie farmacologiche urgenti, indispensabili o salvavita rivolto agli insegnanti e al personale ATA delle scuole del territorio. Più di 400 persone hanno preso parte alle due giornate di formazione, che hanno permesso un confronto diretto con gli specialisti dell’ospedale Santo Stefano dell’Asl Toscana centro su temi fondamentali per la sicurezza e la salute degli studenti.

Il percorso formativo, che si è svolto nelle giornate del 27 novembre e del 5 dicembre nella Sala del Pellegrinaio Novo in piazza dell’Ospedale a Prato, è stato organizzato dai professionisti del Dipartimento Rete sanitaria territoriale dell’Asl Toscana centro in collaborazione con la Zona distretto/Società della Salute Pratese.

Durante gli incontri, il direttore della S.O.C. Pediatria, Pierluigi Vasarri, ha approfondito la gestione delle crisi convulsive e di piccole emergenze pediatriche che possono verificarsi in ambito scolastico, offrendo indicazioni operative su cosa fare. Il direttore della struttura di Allergologia e Immunologia, Alessandro Farsi, ha illustrato l’utilizzo dei farmaci di emergenza per l’asma e la corretta modalità di impiego dell’autoiniettore di adrenalina in caso di shock anafilattico. Nel suo intervento ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza dell’alimentazione. La direttrice di Diabetologia di Prato, Maria Calabrese, ha affrontato il tema della gestione del diabete in età pediatrica, soffermandosi in particolare sulla somministrazione di insulina e glucagone e sulle situazioni in cui tali interventi possono risultare determinanti.

“L’iniziativa, accolta con grande interesse dal personale scolastico – ha dichiarato la direttrice della Zona distretto/Società della Salute Pratese, Lorena Paganelli - ha rappresentato un momento formativo di forte valore pratico e sociale, contribuendo a rafforzare la collaborazione tra scuole, famiglie e servizi sanitari territoriali e garantendo una maggiore tutela dei bambini che necessitano di somministrazioni farmacologiche durante l’orario scolastico”.

Al corso hanno aderito i 15 Istituti Comprensivi di Prato, 4 Istituti Comprensivi della provincia, 8 Istituti Superiori e 6 scuole paritarie della provincia e alcune scuole dell’infanzia e nidi comunicali e convenzionati.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa