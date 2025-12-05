Programma di governo, Giani a Pistoia: "Provincia assolutamente centrale per la Toscana"

Il programma di governo fa tappa a Pistoia per il secondo dei dieci appuntamenti che segnano il metodo all'insegna della presenza della Regione sui temi e le questioni che riguardano i territori. Un appuntamento molto partecipato presso la sala del Consiglio provinciale a palazzo Balì, introdotto dal presidente della Provincia Luca Marmo.

Ad illustrare i temi del programma il presidente Giani con il sottosegretario Bernard Dika e gli assessori Alessandra Nardini, Alberto Lenzi e Davide Barontini. Presenti anche i consiglieri regionali eletti e molti sindaci del territorio.

“Una provincia quella di Pistoia molto ampia e con caratteristiche varie, assolutamente centrale per la Toscana”, - ha sottolineato il presidente Giani. “L'asse Firenze-Prato-Pistoia è il più urbanizzato della regione, con il 40 per cento circa della popolazione toscana e una forte concentrazione di attività produttive. Si capisce come i collegamenti e i trasporti siano strategici: da questo punto di vista abbiamo di recente inaugurato il raddoppio ferroviario fino a Montecatini con la galleria di Serravalle, dobbiamo ora proseguire per il collegamento con Lucca e la costa. E poi lo sviluppo della terza corsia da parte di Autostrade per l'Italia che è cruciale e che sollecitiamo con forza”.

“Altro grande capitolo - ha continuato il presidente della Regione - è la difesa dal rischio idrogeologico e l'attenzione particolare alla montagna. Vogliamo arrivare a una legge regionale che consenta la valorizzazione del sistema sciistico della montagna pistoiese con adeguato sostegno. Ancora, per la montagna è cruciale lo sviluppo dei collegamenti, penso ad esempio al bypass di San Marcello Piteglio come a una priorità.

“Un altro tema importantissimo - ha concluso Giani - è quello che riguarda le Terme di Montecatini su cui la Regione ha investito oltre 16 milioni per l'acquisto del Tettuccio. Il lavoro di squadra tra tutti gli enti ci deve portare a vedere finalmente il rilancio del sistema termale. Nel programma è centrale anche il tema del diritto alla salute, in particolare questa sarà la legislatura della sanità territoriale con la realizzazione di Case e Ospedali di Comunità e la valorizzazione degli ospedali esistenti”.

Secondo il sottosegretario Bernard Dika “per Pistoia le priorità sono chiare: sanità di prossimità, difesa del suolo e infrastrutture adeguate a un territorio che vuole crescere. Rafforzeremo gli ospedali, continueremo a investire sulla sicurezza idrogeologica e accompagneremo passo dopo passo il percorso per migliorare i collegamenti della montagna”.

Fonte: Regione Toscana