Ritrovato il mezzo attrezzato rubato alla Pubblica Assistenza di Fucecchio

È stato ritrovato il mezzo attrezzato, rubato nella mattina di ieri dalla sede distaccata di Stabbia della Pubblica Assistenza di Fucecchio. A darne notizia è l'associazione, tramite i propri canali social: dopo ore di ricerche ecco che il Doblò utilizzato per i trasporti sociali, nella serata dello stesso giorno è stato individuato ad Altopascio. Come spiegato il ritrovamento è avvenuto grazie a un volontario della Pubblica Assistenza di Orentano che ha riconosciuto il mezzo in un parcheggio di Altopascio, contattando subito l'associazione di Fucecchio che ha allertato a sua volta le forze dell'ordine.

Dalla sezione di Stabbia ieri mattina, 4 dicembre, risultavano scomparse le chiavi del mezzo poi ritrovato e di un'ambulanza, che fortunatamente è rimasta in sede. Sono stati inoltre ritrovati mobili danneggiati, locali a soqquadro e conseguenti danni da migliaia di euro: sulla vicenda proseguono gli accertamenti. Dopo il ritrovamento del Doblò scrivono dalla Pubblica Assistenza di Fucecchio: "Ringraziamo le forze dell’ordine che sono intervenute, le nostre amministrazioni comunali, i cittadini che hanno effettuato numerose segnalazioni e le pubbliche assistenze del territorio che, grazie alla nostra rete Anpas, hanno permesso il ritrovamento! Grazie davvero a tutti per la vicinanza in questa giornata così concitata".

Notizie correlate