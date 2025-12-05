Ruba cellulare e fugge, fermato da passanti e militari: arrestato

Un 29enne di origini marocchine è stato arrestato per rapina aggravata nel Parco delle Cascine a Firenze. Un 33enne di origini indiane era sul viale Lincoln in monopattino quando tre giovani lo hanno spintonato, fatto cadere a terra e derubato del cellulare. I tre sono fuggiti e la vittima ha inseguito quello che gli aveva preso il telefono, ha anche chiesto aiuto a gran voce a due giovani che passavano in auto.

Questi ultimi, raggiunto il ladro, lo hanno segnalato a due militari di Strade Sicure nei pressi del consolato USA. I militari hanno fermato il fuggiasco che si era poco prima disfatto del cellulare, recuperato in seguito. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato il 29enne, portandolo a Sollicciano.