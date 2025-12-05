San Romano, il presepe nel chiostro torna a incantare: 400 mq di scenografie e centinaia di statuine

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, visitabile tutti i giorni nel chiostro del convento, con messa inaugurale e apertura del museo

Si rinnova la tradizione del presepe nel chiostro del Santuario della Madonna di San Romano. Una superficie di 400 metri quadrati popolati da centinaia di statuine.

"Grazie a tutti coloro che dal 5 ottobre lavorano tutti i giorni per creare una cosa così bella – ha detto durante la presentazione del presepe alla stampa padre Francesco Brasa -. Una tradizione lunga oltre cento anni e cominciata nel 1922 con il presepe allestito nel salone mediceo del convento. Da quell'anno ogni generazione ha aggiunto e portato qualcosa di nuovo per arrivare a ciò che vediamo oggi. Un'esperienza immersiva grazie alla grande capacità artistica dei nostri presepisti. I visitatori potranno entrare in Terra Santa e nella grotta della natività, una possibilità resa possibile grazie al sapore della carta pesta".

Il collegamento con la Terra Santa va oltre la riproduzione dell'antica Gerusalemme, perché con l'acquisto di shopper e piccole natività realizzate con legno d'olivo si potranno sostenere progetti di pace a Betlemme.

Il presepe di San Romano è il prodotto del lavoro intenso di circa dieci presepisti diventati esperti delle strutture che sorreggono le scene e degli impianti elettrici e idraulici che permettono ai personaggi di muoversi e all'acqua di scorrere.

"È una magia – ha detto la sindaca Linda Vannigrazie alla Parrocchia di San Romano e alla fraternità dei Frati Minori Francescani di San Romano ma soprattutto agli artisti che ogni anno riescono a impreziosire sempre più questo presepe. Un'opera che è espressione di un intero territorio e che ogni Natale porta San Romano in tutta la Toscana. Una creazione di grande bellezza che si inserisce in un luogo simbolo di spiritualità e pace. Una tradizione che ci contraddistingue e ci inorgoglisce. Non posso che invitare tutti e tutte a venire a San Romano per visitare questo bellissimo presepe".

Domenica 7 dicembre ci sarà l'inaugurazione, il programma prevede la celebrazione della messa presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati di Toscana fr. Livio Crisci alle 11.15 e a seguire l'inaugurazione della natività. Sarà visitabile fino all'11 gennaio tutti i giorni 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 (19.00 nei festivi), contestualmente sarà aperto anche il museo del convento.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa

