A Santa Croce l'estratto di nascita, di morte e di matrimonio diventano digitali

Il comune di Santa Croce sull'Arno fa un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione. Da questi giorni l'ufficio dei servizi anagrafici ha terminato la procedura per rendere digitali ulteriori documenti che riguardano il cittadino. Nello specifico da pochi giorni è possibile accedere alla versione digitale del certificato o estratto di nascita, morte e matrimonio.

Con questo passaggio si chiude il percorso di digitalizzazione dei principali documenti rilasciati dallo stato civile del comune. Gli altri certificati di stato civile comunemente richiesti a Santa Croce sono stati digitalizzati in passato come ad esempio il certificato di residenza e lo stato di famiglia.

Si chiude quindi il lavoro per al digitalizzazione dei principali certificati ed estratti richiesti dai cittadini che da ora in poi potranno essere reperiti e scaricati dall'Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile, più conosciuto come Ansc e in questo caso vengono rilasciati dal ministero dell'interno.

Il cittadino per accedere al registro deve collegarsi alla Anagrafe nazionale dal comune o direttamente al link (https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/) per eccedere serve lo spid o altro documento che attesti l'identità digitale, da li poi seguendo le istruzioni potrà richiedere i documenti e con un click avrà a disposizione certificati ed estratti che riguardano la sua vita che avranno lo stesso valore legale di quelli rilasciati allo sportello e saranno gratuiti.

Dalla Anagrafe nazionale una volta che tutti municipi avranno completato il percorso sarà possibile anche scaricare molti altri documenti tra cui: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza ,di residenza AIRE, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia e di stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia AIRE, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di unione civile, di contratto di convivenza.

“Abbiamo fatto un altro passo avanti, che sembra piccolo - spiega l'assessore ai servizi demografici Renato Rusconi-, ma in realtà semplifica la vita a molte persone e abbatte le file allo sportello comunale. Digitalizzare e rendere più 'smart' ed efficiente il municipio per noi è fondamentale. Per questo, fin dal nostro insediamento, abbiamo chiesto agli uffici la massima disponibilità e attenzione ai processi di digitalizzazione. Questa non è una moda, ma è un modo per rendere la vita del cittadino un po' meno complicata di fronte alla burocrazia”.

Colgo l'occasione - continua l'assessore Rusconi – per ricordare ai cittadini che dal 3 agosto 2026 i documenti di identità cartacei non saranno più validi al fine dell'espatrio, ma neppure sul suolo nazionale per attestare l'identità della persona, Anche se la scadenza è posteriore al 3 agosto 2026. Quindi è importante attivarsi per tempo con il nostro ufficio anagrafe per evitare di rimanere senza documento di identità proprio nel periodo delle ferie e soprattutto non arrivare agli ultimi giorni. Ci sono ancora 7 mesi prima della scadenza quindi c'è tutto il tempo per fare il nuovo documento di identità nella versione digitale. I cittadini devono tenere presente che per il rilascio, dall'appuntamento in comune al ricevimento del documento passano 6 giorni lavorativi”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

