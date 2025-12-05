Santa Croce sull’Arno, tornano i Laboratori dell’Amaretto per bambini e anziani

Un percorso tra manualità e storia locale che unisce bambini e anziani nella preparazione del tradizionale dolce santacrocese

Con l'avvicinarsi della 33esima Festa dell’Amaretto santacrocese l'assessore servizi educativi e scolastici Valentina Fanella ha riproposto un ciclo di Laboratori dell’Amaretto santacrocese che ha coinvolto attivamente il mondo della scuola e la comunità anziana. Una serie di appuntamenti, realizzata in collaborazione con le cuoche comunali e i Maestri Amarettai locali, che puntava a stimolare la manualità dei bambini e a guidarli in un percorso di conoscenza e valorizzazione della microstoria locale, garantendo la continuità di un'antica tradizione gastronomica.

Il programma prevedeva tre laboratori extrascolastici aperti su iscrizione, dedicati a infanzia e scuola primaria. I laboratori si sono svolti alla cucina centralizzata comunale di Santa Croce sull'Arno. Per i bambini delle scuole di Staffoli invece i laboratori sono stati realizzati nella locale cucina scolastica.

Durante ogni sessione i bambini hanno avuto l'opportunità di realizzare e cuocere in prima persona il dolce, dopo una breve introduzione narrativa sulla sua storia, per concludere con la degustazione.

"Un valore aggiunto all'iniziativa – spiega Fanella - è stato dato da due speciali appuntamenti che vedranno i bambini della Scuola dell’Infanzia impegnati nella preparazione degli amaretti insieme agli ospiti della Rsa Meacci. I laboratori inoltre si sono svolti in orari scolastici. Questi sono momenti che sottolineano l'importanza del legame intergenerazionale nella custodia del patrimonio culturale e culinario del paese, trasformando la preparazione dell’Amaretto in un momento di scambio emotivo e trasmissione diretta del sapere. Ringrazio – dice Fanella - tutti i collaboratori, le cuoche, i maestri Amarettai e la Rsa Meacci per il contributo fondamentale per rendere questa festa un'esperienza formativa completa per tutta la comunità scolastica".

Fonte: Comune Santa Croce sull'Arno

