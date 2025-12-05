Sciame sismico nella notte tra la Toscana e la Romagna

Cronaca Chiusi della Verna
Condividi su:
Leggi su mobile

Qualche scossa di terremoto è stata avvertita nel nord est della Toscana. Uno sciame sismico è infatti in corso da ieri sera tra Romagna e Toscana.

Sei scosse sono state registrate a partire dalle 22:38 di giovedì 4 dicembre. La più rilevante è stata alle 3:36 e ha avuto magnitudo 2.5. L'epicentro degli eventi sismici è tra il comune romagnolo di Verghereto (Forlì-Cesena) e quello toscano di Chiusi della Verna (Arezzo).

Al momento non risultano pervenute alle forze dell’ordine segnalazioni di danni a persone o edifici.

 

Notizie correlate

Chiusi della Verna
Cronaca
3 Novembre 2025

Terremoto di magnitudo 2.8 nel Casentino

Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato alle 21.28 nel territorio di Chiusi della Verna, nel Casentino, a una profondità di circa 7,1 chilometri. La scossa è stata avvertita [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Firenze
Cronaca
14 Marzo 2025

Maltempo Toscana: aperto lo scolmatore, attesa per l'ondata di piena dell'Arno

Qui il riepilogo della situazione in Toscana, di seguito i dettagli della giornata di venerdì 14 marzo. È giornata di allerta meteo per temporali (arancione, divenuta poi rossa verso le [...]



Tutte le notizie di Chiusi della Verna

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina