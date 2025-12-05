Sciame sismico nella notte tra la Toscana e la Romagna

Qualche scossa di terremoto è stata avvertita nel nord est della Toscana. Uno sciame sismico è infatti in corso da ieri sera tra Romagna e Toscana.
Sei scosse sono state registrate a partire dalle 22:38 di giovedì 4 dicembre. La più rilevante è stata alle 3:36 e ha avuto magnitudo 2.5. L'epicentro degli eventi sismici è tra il comune romagnolo di Verghereto (Forlì-Cesena) e quello toscano di Chiusi della Verna (Arezzo).
Al momento non risultano pervenute alle forze dell’ordine segnalazioni di danni a persone o edifici.
