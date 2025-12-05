Sequestrati oltre 75mila prodotti contraffatti o irregolari a Prato: avrebbero fruttato 500mila euro

Cronaca Prato
Tra gli articoli rinvenuti dalla guardia di finanza capi di abbigliamento falsificati di note griffe di moda, ma anche cosmetici e prodotti alimentari: cinque persone indagate

Sequestrati oltre 75mila articoli perché contraffatti o non in regola con normative e obblighi di etichettatura, che se immessi sul mercato avrebbero fruttato un illecito profitto di circa 500mila euro. L'operazione si è svolta nell'ambito di controlli della guardia di finanza di Prato, coordinati dalla procura. Come spiegato in una nota, in seguito a servizi di pedinamento, appostamento e osservazione e consultamento delle banche dati, sono stati eseguiti accessi in otto aziende della zona industriale e del centro che hanno portato ad individuare gli esercizi commerciali attivi nella commercializzazione dei prodotti irregolari, tutti gestiti da cittadini di nazionalità cinese.

Tra i prodotti sequestrati si trovano articoli contraffatti, prodotti tessili, capi di abbigliamento e prodotti cosmetici non in regola con le normative, prodotti alimentari privi degli obblighi in materia di etichettatura e articoli irregolari potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. In particolare negli esercizi controllati sono stati rinvenuti semilavorati e prodotti finiti che riproducevano i loghi falsificati di alcune note griffe di moda come Vuitton, Givenchy, Dior, Ralph Lauren, Hermes, Celine e Valentino.

Cinque le persone indagate per il reato di contraffazione, alterazione di marchi e segni distintivi. Nel corso dei controlli è stata inoltre individuata anche una donna orientale che ha fornito un documento riconducibile a un'altra persona. Come spiegato ancora dalla procura sono stati avviati procedimenti sanzionatori con le competenti autorità amministrative (Camera di Commercio, Regione e ministero dell'Agricoltura) sulle violazioni riscontrate.

