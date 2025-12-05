Spin off dell’Università di Firenze trionfa al Premio Nazionale per l’Innovazione 2025

Prestigioso successo per Muon Lab, spin off dell’Università di Firenze e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, alla 23esima edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più grande business plan competition italiana dedicata alle startup nate dalla ricerca scientifica. La giovane impresa, specializzata in soluzioni avanzate di imaging muografico, si è aggiudicata il Primo Premio ICT da 25.000 euro, oltre a due importanti riconoscimenti: il Premio Speciale CDP Venture e il Premio Speciale Search On – We Make Future.

Selezionata tra le 76 finaliste provenienti dalle 17 Start Cup regionali e valutata da una giuria composta da esperti del mondo imprenditoriale, della ricerca e del venture capital, Muon Lab è stata apprezzata per l’elevato impatto tecnologico e sociale delle sue applicazioni.

L’imaging di muoni, o muografia, è una tecnica di indagine non invasiva che utilizza i muoni atmosferici – particelle generate dai raggi cosmici – per ottenere immagini 2D e 3D della struttura interna di oggetti molto grandi o difficilmente accessibili. Analizzando come la traiettoria dei muoni viene assorbita o deviata dalla materia attraversata, la muografia permette di misurare la densità interna di strutture come vulcani, piramidi, dighe o container, in modo simile a una radiografia ma senza ricorrere a sorgenti artificiali di radiazione.

Il team – che si era distinto alla Start Cup Toscana 2025 dove aveva ottenuto una menzione d'onore – ha sviluppato soluzioni in grado di realizzare indagini densitometriche su strutture di spessore variabile da pochi centimetri a centinaia di metri, offrendo un supporto innovativo e sostenibile ad ambiti strategici: dalla sicurezza di dighe, acciaierie e infrastrutture critiche alla tutela di siti archeologici, fino alla gestione responsabile delle attività minerarie e alla protezione civile.

I tre premi testimoniano la rilevanza del progetto sia sul fronte dell'innovazione digitale sia nell’accesso al mercato dei capitali e nelle applicazioni di frontiera per l’industria e la società.

L’assegnazione del Premio Speciale CDP consentirà a Muon Lab un percorso accelerato di orientamento al venture capital, mentre il Premio Speciale Search On conferma la capacità della startup di interpretare con visione il futuro della tecnologia e dei dati.

Il risultato ottenuto al PNI 2025 premia un modello di trasferimento tecnologico che unisce ricerca scientifica di eccellenza e capacità imprenditoriale, rafforzando il ruolo dell’Università di Firenze e dell’INFN nello sviluppo di soluzioni ad alto impatto per la sostenibilità e la sicurezza.

