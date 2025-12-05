Uccise il vicino che gli demoliva la casa con la ruspa: assolto per legittima difesa

È stato assolto Sandro Mugnai, l'artigiano aretino di 56 anni accusato di aver sparato e ucciso il vicino di casa, il 59enne Gezim Dodoli, il 5 gennaio 2023 mentre quest'ultimo stava colpendo la sua abitazione con una ruspa. Mugnai è stato assolto dalla corte d'assise di Arezzo e alla lettura della sentenza è scoppiato in lacrime: i giudici gli hanno riconosciuto l'aver agito per legittima difesa. Il pm Laura Taddei aveva chiesto una condanna a quattro anni riqualificando l'accusa di omicidio volontario in "eccesso colposo di legittima difesa".

I giudici, riconoscendo la legittima difesa, hanno accolto la tesi sostenuta dai difensori di Mugnai che anche questa mattina avevano sottolineato che l'imputato avesse sparato per proteggere la famiglia, che secondo quanto ricostruito dai fatti era rifugiata in casa mentre il vicino, che aveva schiacciato alcune auto, si stava dirigendo verso l'abitazione dopo averla colpita con la ruspa. L'avvocato di parte civile ha invece ribadito la sua convinzione che Mugnai non avesse agito per legittima difesa.

