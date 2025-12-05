Un defibrillatore pubblico per Vinci: appuntamento con l'evento solidale in memoria di Renzo Busoni

L’Associazione La Fabbrica dei Colori APS e l'ASD GUMASIO annunciano l’evento benefico che si terrà domenica 14 dicembre 2025 presso la sede associativa in via Don Ezio Canovai 1-3, Sovigliana – Vinci.

L’iniziativa nasce in memoria di Renzo Busoni, capitano del gruppo Gumasio, figura molto nota e apprezzata nel territorio empolese, da sempre sostenitore di progetti sociali e vicino alla storia della nostra associazione.

L’evento ha come obiettivo la raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore pubblico (DAE) da installare sul territorio del Comune di Vinci, con l’intenzione di estendere successivamente il progetto anche ai comuni limitrofi. Una scelta che risponde alla crescente necessità di promuovere la cardioprotezione del territorio: ogni anno in Italia migliaia di persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso fuori dall’ambiente ospedaliero, e la tempestività dell’intervento – resa possibile dalla presenza di un DAE – può aumentare in modo significativo le probabilità di sopravvivenza. In questo senso, la Legge n. 116/2021 incoraggia la diffusione dei defibrillatori nei luoghi pubblici, rafforzando il valore di iniziative come questa.

Installare un nuovo defibrillatore accessibile nel Comune di Vinci significa offrire un servizio salvavita alla comunità, ai visitatori e a chi quotidianamente vive e attraversa il territorio: un gesto di prevenzione, solidarietà e responsabilità collettiva.

La serata prenderà il via alle ore 18 con un apericena solidale, seguito da una lotteria benefica con numerosi premi offerti da attività locali e sostenitori. Il costo dell'apericena sarà di 20 euro.

Per partecipare è necessario compilare il google form (Qui).Per ulteriori informazioni: La Fabbrica dei Colori APS - 333 1060715 - info.lafabbricadeicolori@gmail.com

Fonte: La Fabbrica dei Colori APS