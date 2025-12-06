A fuoco due furgoni e un'auto a Prato, ipotesi 'incendi dolosi'

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Due incendi a distanza di pochi minuti hanno colpito questa mattina tre veicoli in zona via Cantini e via Pasquinelli a Prato. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, confermati dalla Procura, si tratta di roghi dolosi. Tutti i mezzi danneggiati risultano di proprietà di cittadini cinesi residenti in città.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 6 in via Cantini, dove un furgone Fiat Doblò appartenente a una 57enne orientale, già nota alle forze dell’ordine, è stato avvolto dalle fiamme. Il calore ha poi coinvolto anche una Bmw X3 parcheggiata accanto, di proprietà di un cinese di 49 anni incensurato.

Quindici minuti dopo, nella vicina via Pasquinelli, un secondo incendio ha distrutto un altro Fiat Doblò, di proprietà di un 54enne incensurato titolare di una ditta di pronto moda. Sul luogo del rogo, riferisce la Procura, la vittima ha trovato una bottiglia di alcool parzialmente utilizzata, ritenuta compatibile con l’innesco del fuoco. L’uomo ha inoltre denunciato un ammanco di 1.400 euro nella sua azienda.

Le indagini, affidate ai carabinieri di Prato, proseguono per il reato di danneggiamento mediante incendi plurimi. Al momento non si esclude alcuna pista.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
6 Dicembre 2025

Ruba una katana e vaga armato in centro a Prato: 21enne denunciato

Attimi di tensione ieri pomeriggio nel centro storico di Prato, dove un 21enne di origini nordafricane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla polizia [...]

Prato
Cronaca
6 Dicembre 2025

Sequestro cittadino cinese residente a Empoli, ritrovato a Prato sei giorni dopo

È stato ritrovato l'uomo di 46 anni di nazionalità cinese, residente a Empoli, per il quale la moglie e un amico avevano denunciato il sequestro. Secondo quanto emerso è stato [...]

Prato
Cronaca
5 Dicembre 2025

Sequestrati oltre 75mila prodotti contraffatti o irregolari a Prato: avrebbero fruttato 500mila euro

Sequestrati oltre 75mila articoli perché contraffatti o non in regola con normative e obblighi di etichettatura, che se immessi sul mercato avrebbero fruttato un illecito profitto di circa 500mila euro. [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina