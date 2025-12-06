A fuoco due furgoni e un'auto a Prato, ipotesi 'incendi dolosi'

Due incendi a distanza di pochi minuti hanno colpito questa mattina tre veicoli in zona via Cantini e via Pasquinelli a Prato. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, confermati dalla Procura, si tratta di roghi dolosi. Tutti i mezzi danneggiati risultano di proprietà di cittadini cinesi residenti in città.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 6 in via Cantini, dove un furgone Fiat Doblò appartenente a una 57enne orientale, già nota alle forze dell’ordine, è stato avvolto dalle fiamme. Il calore ha poi coinvolto anche una Bmw X3 parcheggiata accanto, di proprietà di un cinese di 49 anni incensurato.

Quindici minuti dopo, nella vicina via Pasquinelli, un secondo incendio ha distrutto un altro Fiat Doblò, di proprietà di un 54enne incensurato titolare di una ditta di pronto moda. Sul luogo del rogo, riferisce la Procura, la vittima ha trovato una bottiglia di alcool parzialmente utilizzata, ritenuta compatibile con l’innesco del fuoco. L’uomo ha inoltre denunciato un ammanco di 1.400 euro nella sua azienda.

Le indagini, affidate ai carabinieri di Prato, proseguono per il reato di danneggiamento mediante incendi plurimi. Al momento non si esclude alcuna pista.

