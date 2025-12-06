Da Montespertoli a Toronto, vicesindaco Pierini in trasferta per la conferenza "Strong Cities Network"

Una conferenza che riunisce amministratori locali da tutto il mondo per confrontarsi sui temi della violenza politica, dell’estremismo e della polarizzazione dello spazio pubblico nelle città: è il Sixth Global Summit di Strong Cities Network, che si tiene dal 9 all’11 dicembre 2025 a Toronto (Canada). L’evento raduna quest’anno oltre 200 amministratori locali, esponenti della società civile, esperti e partner internazionali sotto lo slogan “Forging Safer, Connected, Thriving Cities in a Changing World”, ossia “forgiare città più sicure, connesse e prospere in un mondo che cambia”.

A rappresentare il Comune di Montespertoli a Toronto sarà Marco Pierini, vicesindaco, che commenta così l’iniziativa: “L’estremismo e la polarizzazione stanno diventando misura del confronto politico e modalità di relazione tra elettorato e decisori politici. Si tratta di un fenomeno preoccupante, a cui assistiamo da tempo in Italia e che viene amplificato anche da un certo uso dei social network. Anche l’attivismo sta sempre di più diventando terreno di scontro esistenziale, e non strumento per cambiare la società, mortificando così il valore che invece la partecipazione politica avrebbe. Se lo scontro diviene questione di vita o di morte, se l’obiettivo diviene far tacere l’avversario, si impoverisce la democrazia e si apre la strada a forme di autoritarismo che purtroppo esistono da ogni parte”.

Il Comune di Montespertoli, in questo senso, ha recentemente espresso la propria adesione alla Toronto Declaration che accompagna l’iniziativa di Strong Cities Network. Secondo la dichiarazione, le municipalità si impegnano a difendere l’iniziativa degli amministratori locali dalle minacce che spesso sono rivolte loro, contrastare le campagne d’odio online tutelando la libertà d’espressione, sostenere le iniziative di coesione sociale e di dialogo a livello locale, ricostruire un rapporto di fiducia tra le istituzioni elettive e la cittadinanza.

Strong Cities Network è un’iniziativa lanciata nel 2015 proprio per dare centralità alle città nella lotta alla violenza e alla radicalizzazione dello spazio pubblico e nasce dalla collaborazione di alcune municipalità del mondo con l’Institute for Strategic Dialogue, un think tank fondato nel 2006 con l’obiettivo di combattere l’autoritarismo e l’estremismo e dotato di un team di ricercatori dedicati a produrre analisi, soluzioni e formazione su queste tematiche.

“Se non recuperiamo la fiducia nella libertà d’opinione e nel dialogo come metodo della politica e del rapporto tra elettori ed eletti, forme di autoritarismo acquisiranno sempre più consenso e contribuiranno all’erosione degli spazi di pluralismo nelle società” conclude Pierini.

Fonte: Comune di Montespertoli