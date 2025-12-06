Direzione regionale Pd, Fossi e Giani: "Partito unito verso le prossime sfide elettorali"

“La direzione regionale del Partito democratico si è svolta in un clima sereno e costruttivo, confermando l’unità del partito e l’avvio della “fase 2”, orientata ai territori e alla definizione di nuovi contenuti programmatici. L’obiettivo immediato è prepararci alle amministrative del 2026 forti del risultato regionale, con la volontà di vincere nelle città dove siamo tornati ad essere primo partito come accaduto a Pisa, Pistoia e Massa.

La coalizione di centrosinistra in Toscana ha raggiunto il 54%, con un Pd al 35% e un miglioramento di 6 punti rispetto a cinque anni fa: un modello di alleanza ampia che il partito intende proporre anche a livello nazionale in vista delle politiche del 2027.

Il confronto interno fa parte della natura democratica del Pd. La Toscana, forte dei risultati ottenuti, punta ora a pesare di più nel dibattito nazionale del centrosinistra” dichiarano il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi ed il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.