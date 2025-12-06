"Don Milani Domani. Tutto è possibile", la proiezione del docufilm a Vicchio

La sera del 12 dicembre 2025, alle ore 21, il Teatro Cinema Giotto di Vicchio ospiterà la proiezione pubblica del nuovo docufilm "DonMilani Domani. Tutto è possibile", un’opera che unisce cinema, ricerca storica e musica originale in un racconto potente e attuale dedicato alla figura di don Lorenzo Milani e al suo messaggio educativo, oggi più vivo e necessario che mai, tema su cui si basa anche il libro dedicato.

Giovanna M. Carli

Alla guida del progetto multimediale - un docufilm e un libro - c’è Giovanna M. Carli, docente e storica dell’arte, regista e autrice, che, con questo nuovo lavoro, propone una riflessione contemporanea sull’eredità del priore di Barbiana. Attraverso un linguaggio filmico rigoroso ma profondamente poetico, Carli esplora le radici intellettuali, spirituali e civili dell’esperienza di Milani, mettendo a confronto il passato e il nostro presente educativo e sociale. Il suo approccio, insieme documentario e interpretativo, offre allo spettatore una lettura nuova, critica e, al tempo stesso, emozionante.

Elemento centrale del docufilm è, inoltre, la presenza delle musiche originali del giovane compositore Giovanni Tancredi Tafani, talento emergente della scena musicale italiana. Le sue partiture, scritte appositamente per il film, accompagnano e amplificano la narrazione con una sensibilità contemporanea e una sorprendente maturità espressiva. Il dialogo tra immagini, parole e musica dà vita a un’esperienza immersiva che arricchisce il progetto di nuove risonanze emotive. In occasione della proiezione Tancredi suonerà al sax dei brani dedicati al Priore di Barbiana.

Giovanni Tancredi Tafani

"Alla domanda del musicista se don Milani abbia condotto una vita felice o meno - commenta Carli - non ho saputo rispondere che con questo docufilm a cui lui ha donato la sua emozione in note. Dopo il docufilm è uscito il libro, di cui ormai restano poche copie perché ne è stata apprezzata la freschezza della viva testimonianza di chi ha veramente conosciuto Lorenzo".

Il docufilm include un’introduzione di Rosy Bindi e gli interventi di numerosi protagonisti della vita culturale, sociale e civile che hanno contribuito con testimonianze, riflessioni e memorie personali a mantenere viva la grande lezione non solo pedagogica ma anche umana e spirituale.

Saranno presenti gli allievi, "i figlioli", Fiorella Tagliaferri e Piero Cantini e volontari della Fondazione don Lorenzo Milani. Interverranno, prima della proiezione, Francesco Tagliaferri, Sindaco di Vicchio e il Parroco don Maurizio Pieri. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Don Lorenzo Milani e con il Gabinetto Scientifico Letterario "G. P. Vieusseux", con il Patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Vicchio.

INFO EVENTO

Teatro Cinema Giotto, Piazzetta dei Buoni 1 – Vicchio (FI)

Venerdì 12 dicembre 2025, ore 21

Ingresso libero – prenotazione consigliata su EventBrite

Giovanna M. Carli è autrice, regista e docente, attiva nell’ambito della ricerca teatrale e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Storica dell’arte e studiosa dei processi contemporanei della scena, ha sviluppato un percorso che unisce rigore documentario, attenzione alle testimonianze e una forte sensibilità narrativa. I suoi progetti, spesso dedicati a figure centrali della cultura civile e spirituale del Novecento, si articolano tra teatro, cinema e scrittura, con particolare attenzione al rapporto tra memoria, educazione e impegno sociale. Il docufilm DonMilani Domani. Tutto è possibile, insieme al libro che lo accompagna, rappresenta una sintesi del suo lavoro: un’indagine attuale e partecipata sull’eredità di don Lorenzo Milani. Collabora con istituzioni culturali, archivi, musicisti e interpreti, promuovendo un’idea di arte come strumento di conoscenza, testimonianza e dialogo tra generazioni.

Giovanni Tancredi Tafani è un giovane compositore e saxofonista italiano, attivo nella musica per teatro, cinema e performance multimediali. Unisce formazione classica e ricerca contemporanea, creando partiture dal forte valore narrativo ed emotivo. Ha firmato le musiche originali del docufilm DonMilani Domani. Tutto è possibile, distinguendosi per una scrittura sensibile, moderna e profondamente legata alla dimensione civile e spirituale del racconto.

Fonte: Ufficio stampa