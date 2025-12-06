Empoli-Palermo allo stadio Castellani, come cambia la viabilità

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

La partita è in programma alle 17.15 di domenica 7 dicembre, chiusure dalle 13

Domenica 7 dicembre 2025, alle 17.15, allo stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà la quindicesima partita del campionato di Serie BKT tra Empoli e Palermo. Di seguito riportiamo gli orari di chiusura della viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusura alla viabilità è prevista dalle 13 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo.

In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.

L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 15.15 Saranno aperti i settori di Curva Sud per i tifosi ospiti. Per la tifoseria ospite sarà riservato il parcheggio antistante al Palaramini. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sarà previsto presumibilmente dalle 19. Il parcheggio del Parco di Serravalle è a disposizione dei tifosi locali per poter parcheggiare.

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle 13 fino al termine dell’incontro: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertin e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica: empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
5 Dicembre 2025

Una panchina lilla a Serravalle per sensibilizzare sui disturbi alimentari

Una panchina dal colore lilla al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Il Comune di Empoli ha aderito alla XIV “Giornata Nazionale del fiocchetto Lilla” [...]

Empoli
Attualità
5 Dicembre 2025

La Fiamma Olimpica arriva a Empoli: le vie interessate e le modifiche alla viabilità

Dopo l'arrivo in questi giorni in Italia della Fiamma Olimpica, giunta dalla Grecia, manca veramente poco tempo per poter vedere in azione e salutare con orgoglio i tedofori che correranno [...]

Empoli
Attualità
5 Dicembre 2025

Il Centro Lilith su Radio Lady: "I numeri sulla violenza aumentano, ma anche la sensibilità"

È da poco passata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, che si celebra ogni 25 novembre, e anche a Empoli come in altre città piazze e vie [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina