EneganArt torna con la mostra "GenerAzione": le opere dei finalisti esposte a Firenze

Un progetto di portata nazionale che nel 2025 celebra i 10 anni dalla nascita. EneganArt, Concorso Nazionale di Arte Attuale rivolto a tutti gli artisti e finalizzato a promuovere i migliori talenti italiani, torna con la mostra dal titolo “GenerAzione”. L’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, è promossa e sostenuta da Enegan, azienda leader nel settore della fornitura di luce, gas e telecomunicazioni che opera a livello nazionale. La rassegna sarà ospitata nelle sale della Strozzina di Palazzo Strozzi, a Firenze, dal 6 al 14 dicembre, visitabile gratuitamente dalle 10 alle 20, escluso giovedì 11 dicembre quando l’orario sarà dalle 10 alle 23.

Il tema dell’edizione 2025 è “GenerAzione” che ha un preciso significato: il concetto di "Generazione" gioca con la duplice interpretazione della parola, dove il termine GENERE è inteso come categoria, diversità e AZIONE si traduce in dinamismo, forza, trasformazione, dando vita alla parola GENERAZIONE, intesa come evoluzione e connessione tra passato, presente e futuro. La novità di questa edizione è rappresentata dalla collaborazione con lo IED (Istituto Europeo di Design) di Firenze. Grazie ad un lavoro sinergico tra Enegan e l’istituto è stato realizzato il logo dell’edizione 2025. Questa iniziativa ha permesso a due degli studenti coinvolti di aggiudicarsi una borsa di studio.

Dopo i numeri importanti delle precedenti edizioni, EneganArt continua a registrare un grande successo, avendo superato la cifra di oltre mille artisti iscritti, tra i quali i 18 finalisti che partecipano alla mostra collettiva. Durante la cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 13 dicembre alle ore 18.30, verranno decretati 4 vincitori che si aggiudicheranno un premio in denaro, compreso il premio speciale Save the Planet, per un totale di 10.000 Euro. Ogni artista vedrà pubblicato il suo lavoro sul Catalogo d’Arte, mentre le opere vincitrici entreranno a far parte della Collezione EneganArt.

Per questa edizione la Giuria è composta da: Maria Dompè, artista ambientale e Presidente di Giuria; Alessandro Romanini, critico e docente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara; Riccardo Lami, Coordinamento programma e development Fondazione Palazzo Strozzi; Patrizia Cammeo, Co-fondatore Gruppo UFO, architettura radicale; Michele Levati, Architetto Lombardini 22; Giovanni Pucci, Amministratore delegato e socio co-fondatore Enegan Spa; Elena Stoppioni, Presidente Save The Planet Aps; Gabriele Chianese, Direttore LIS10 Gallery.

Andrea Guarducci, presidente Enegan, afferma: “EneganArt rappresenta uno di quei progetti e di quelle iniziative che in Enegan sosteniamo con grande convinzione. Un’iniziativa come EneganArt va a supportare artisti che altrimenti non avrebbero modo di emergere e, anche grazie al nostro supporto, possono trovare visibilità ed una strada per affermarsi. Questo è senza dubbio l’aspetto che più ci sta a cuore. L’edizione del 2025 ha un valore speciale perché abbiamo iniziato dieci anni fa e abbiamo dimostrato di crederci concretamente”.

Ileana Mayol, ideatrice e coordinatrice del progetto dichiara: “È con grande orgoglio che celebriamo i 10 anni di EneganArt ed è un piacere constatare come il progetto continui a generare interesse. Per questa occasione si potrà apprezzare, oltre alle opere finaliste del Concorso, una selezione della collezione permanente EneganArt a testimonianza di tutto il lavoro fatto in questi anni. Grazie a tutte le persone che hanno sostenuto e lavorato dietro le quinte permettendo così di concretizzare quello che inizialmente era solo un sogno”.