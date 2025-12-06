Fermati a bordo di un'auto rubata, il conducente guida senza patente: denunciati a Castelfranco

Fermati di notte a Castelfranco di Sotto, l'auto sulla quale viaggiavano è risultata essere stata rubata il giorno prima mentre il conducente è stato trovato senza patente, in quanto mai conseguita. È successo alle prime ore dello scorso mercoledì 3 dicembre quando i carabinieri di Santa Croce sull'Arno, durante un servizio di controllo in contrasto a reati contro il patrimonio, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri per il reato di ricettazione in concorso.

L'auto su cui erano a bordo è risultata, come ricostruito dall'Arma, rubata il giorno precedente ai danni di una cooperativa sociale di Santa Croce. Durante la perquisizione veicolare i militari hanno inoltre rinvenuto oggetti atti allo scasso e una macchina del caffè, sulla cui provenienza son in corso ulteriori accertamenti. Il conducente è stato inoltre sanzionato per guida senza patente.

