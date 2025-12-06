Finto poliziotto tenta di truffare un' anziana e la chiude fuori casa: denunciato a Firenze

Ha ricevuto una telefonata da un finto agente di polizia, il quale la informava che dei ladri avevano usato la sua auto per compiere un furto in una gioielleria. A rispondere al telefono un'anziana di 83 anni che, poco dopo, si è trovata in casa una persona: presentandosi come un agente si è fatto mostrare i gioielli che possedeva per confrontarli con quelli rubati, iniziando a metterli prima in una busta di plastica, poi in uno zaino. A quel punto l'83enne, dopo aver compreso il raggiro, ha recuperato il sacchetto iniziando a gridare e l'uomo, vista la reazione, si è dato alla fuga chiudendo la signora in camera da letto.

È successo a Firenze nel pomeriggio di giovedì 4 novembre quando la polizia di Stato è intervenuta in viale Europa su segnalazione di un residente della zona, che aveva sentito delle urla provenire dall'appartamento sotto al suo. A gridare era appunto la vicina di casa di 83 anni che, sporgendosi dal terrazzo, aveva chiesto di contattare le forze dell'ordine riferendo di essere stata chiusa fuori dopo aver sorpreso il ladro in casa sua.

Giunte immediatamente sul posto le volanti di via Zara, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per poter accedere nell'appartamento. Nel frattempo alcuni agenti hanno scavalcato il muro per raggiungere il balcone della signora, accertando che dentro casa non c'era più nessuno. Visionate le immagini del sistema comunale di videosorveglianza, è stato notato un uomo che era arrivato presso l'edificio a bordo di un taxi, per poi allontanarsi di corsa poco dopo. L'83enne ha riferito della telefonata ricevuta e dell'arrivo a casa sua del finto agente. Ricostruito l'accaduto i poliziotti hanno diramato nell'immediatezza una nota di ricerca agli altri equipaggi, fornendo descrizioni dell'uomo che poco dopo è stato rintracciato da un'altra volante in via Valfonda, nei pressi della fermata dei taxi. Identificato in un 43enne italiano, l'uomo è stato denunciato per il reato di truffa aggravata e sarà allontanato da Firenze con la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore.

Notizie correlate