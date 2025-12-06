Furti in negozi del Cuoio: lavanderia presa di mira dalla stessa persona

Cronaca Santa Croce sull'Arno
Una veduta dall'alto di Santa Croce sull'Arno

Per due volte, in neanche una settimana, sarebbe entrato per rubare nella stessa lavanderia di Santa Croce sull'Arno danneggiando pareti, macchinetta del caffè, casse automatiche. Entrambe le volte è successo in pieno giorno, di mattina, sotto gli occhi delle telecamere dell'esercizio. Ma non si tratterebbe di episodi isolati da parte del presunto autore, un giovane noto sul territorio e di origine straniera, che come riporta oggi Il Tirreno sarebbe già stato identificato dalle forze dell'ordine e denunciato, ma ancora a piede libero.

Secondo quanto ricostruito il primo colpo alla lavanderia risale a sabato 28 novembre quando, alle 8.30 del mattino, il giovane ha fatto un buco nella parete di cartongesso per accedere al magazzino, prendere alcuni attrezzi tra martello e spranghe per poi scagliarsi contro la macchinetta del caffè contenente circa 150 euro di monete. Giovedì scorso, intorno alle 10.30, è tornato e stavolta si è accanito contro la cassa automatica. Da quanto emerso lo scorso luglio la stessa persona aveva colpito anche in una lavanderia a Empoli, sempre dei soliti titolari di quella di Santa Croce. Ma anche altri commercianti avrebbero dichiarato di essere vittime del solito soggetto da mesi, con racconti di vetrine rotte e danni, come quelli riportati dalla lavanderia.

