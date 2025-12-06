Il FootGolf Empoli cresce e conquista il primo titolo a squadre, il ds: "Uno sport per tutte le età"

Attualità Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

In soli 3 anni raggiunti 25 giocatori da Toscana e Lazio, quest'anno vinto il primo titolo a squadre PRO

Lo sport come strumento di divertimento e aggregazione. È questo l’obiettivo con cui è nata la prima squadra di FootGolf di Empoli, fondata grazie all’impegno e alla passione di Gianni Morelli, direttore sportivo e Simone Parrini, presidente della squadra di Empoli, che nel 2022 hanno avuto un’idea: portare un nuovo sport in città.

In soli 3 anni hanno raggiunto quota 25 giocatori - i 'footgolfers' - che vengono da Toscana e Lazio e sono riusciti a vincere il primo titolo a squadre PRO di quest’anno dopo 9 tappe, di cui l’ultima presso il golf club di Gavorrano. 

"È stata una vittoria del gruppo, perché più persone hanno contribuito nel loro piccolo con un punteggio che ci ha permesso di vincere tutti insieme" racconta il Ds Morelli.

8a780e80-77f7-419d-83f1-58d0c2ce438e

12adc372-aad6-4326-8651-9c41bf7eef9f

6764ac59-24c7-4b91-bec3-5adb9f5afa0a

6367496c-8e19-4ccd-8795-5e3227c21b6b

a95b0d4a-e7f5-4d8e-add3-9397fa3ffb55

ac2d3b9a-94a8-4ef8-87fa-ac6d89739d8b

Ma cos’è il FootGolf? Come dice il nome stesso, nasce dall’incontro del calcio e del golf, unendo la tecnica e le skills del primo con le regole del secondo, e si basa su una grande precisione e destrezza. Consiste nel calciare un pallone da calcio da un’area di partenza - chiamata 'tee area' - fino a una buca nel terreno di circa 50 cm di diametro in un’area prestabilita, con meno colpi possibili. Si svolge su un normale campo da golf con delle buche apposite, da 9 a 18 e vince chi completa tutto il percorso con il numero di colpi minore. 

Il FootGolf nasce nel 2009 in Olanda e arriva in Italia nel 2013, grazie alla AIFG (Associazione Italiana FootGolf), e dal 2015 esiste anche un campionato nazionale, nonostante lo sport non sia ancora ufficialmente riconosciuto. Negli anni la voce si è diffusa e ad oggi il FootGolf conta un migliaio di tesserati in tutta Italia e una squadra nazionale che parteciperà al campionato mondiale del 2026 ad Acapulco, in Messico.

Gianni e Simone lo hanno scoperto durante il lockdown, essendo "un’attività che si poteva svolgere individualmente nei noiosi periodi di solitudine". Una volta che è stato possibile tornare a viversi gli spazi della collettività, hanno deciso di coinvolgere amici e parenti per creare una prima squadra locale. 

Da una passione individuale, questo sport si è quindi trasformato anche in un modo di conoscersi e divertirsi, attirando persone di tutte le età, dai 12 ai 60 anni e costruendo un contesto  per stare insieme, attraverso lo sport: "È adatto a tutte le età e permette anche di evadere dalla routine della vita di tutti i giorni. Ti permette di spostarti per le gare, magari portando con te anche le persone care. E tutti possono partecipare. Anche se non sei ben allenato, ti diverti e conosci nuove persone” continua sempre Morelli. "È nato come un modo per stare con vecchi amici ma alla fine ne abbiamo fatti di nuovi", conclude.

Per gli interessati il FootGolf Empoli parteciperà alla prima tappa della Rider Cup a Viterbo questo 14 dicembre, per poi prendere parte anche alla Winter Cup che si articolerà in 3-4 tappe tra fine dicembre e gennaio. Morelli lancia anche un invito: "È possibile fare una prova, non è necessario iscriversi a una squadra e tutti sono ben accetti. A febbraio poi si rinizia con la nuova stagione".

Alice Nanni

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
5 Dicembre 2025

La Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa premiata a Roma per le misure contro la povertà alimentare

Un premio per le misure messe in atto per combattere la povertà alimentare. È il riconoscimento consegnato alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa nell’ambito di un evento che si [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
1 Dicembre 2025

'Locale, di Gusto!': le iniziative Vetrina Toscana nel territorio Empolese, Valdelsa e Montalbano

“Locale, di Gusto!” è un progetto realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana ed il contributo di Camera di Commercio di Firenze. Il [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
29 Novembre 2025

Cena di gala dell'Associazione Avvocati Empoli e Valdelsa, sul tribunale: "Sinergia e passi concreti, si apre opportunità"

Ormai una tradizione, ma quest'anno anche l'inizio di un nuovo corso. Si è tenuta ieri nel bellissimo contesto di Villa Sonnino a San Miniato la settima cena di gala della [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina