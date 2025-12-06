Mercafir, prosegue la transizione verde del mercato agroalimentare di Firenze

Prosegue il percorso di riorganizzazione del ciclo di raccolta dei rifiuti all’interno del Centro Agroalimentare Polivalente gestito da Mercafir. Si concretizzano gli obiettivi fissati nel corso del tavolo permanente di lavoro, istituito con i principali partner istituzionali, cui partecipano anche Plures Alia ed il Comune di Firenze.

Questa fase del progetto porta a conclusione l'attuazione di un nuovo modello organizzativo del servizio di raccolta, che prevede l'introduzione di due nuove aree ad uso esclusivo di Mercafir, a cui compete la gestione e la pulizia delle nuove isole ecologiche. L’obiettivo è quello di incrementare la raccolta differenziata ed ottimizzare l’impiego delle risorse dedicate alla raccolta e allo spazzamento, il cui intervento viene eseguito con modalità difformi rispetto agli standard di servizio forniti da Alia.

Una delle due nuove isole ecologiche, che è attiva dall’inizio del mese di dicembre, è stata allestita nello spazio tra i due padiglioni principali. L’area, destinata ad accogliere le principali frazioni di rifiuti prodotti all’interno del mercato, è organizzata con attrezzature di raccolta compattanti destinate alla raccolta di carta e cartone, cassette in legno, cassette in plastica e residuo non differenziabile. A questa si affianca una seconda isola ecologica, dedicata esclusivamente al conferimento di imballaggi in legno risultanti dalla vendita dei prodotti ortofrutticoli.

Nell’ambito della nuova organizzazione, Mercafir garantirà un costante presidio nell’utilizzo dell’area, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, e vigilerà sulla corretta separazione delle tipologie di rifiuto conferite da parte degli operatori di mercato e degli utenti esterni.

Per la raccolta della frazione organica è già attiva da alcuni anni un’isola ecologica attrezzata, situata nei pressi dell’ingresso di via dell’Olmatello, nella quale gli esercenti autorizzati continueranno a conferire il materiale differenziato.

“Si tratta di un intervento lungamente atteso, che ha richiesto un rilevante investimento sulle strutture e sul personale - le parole di Gianni Tapinassi, Presidente Mercafir - Contiamo di aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, che è salita quest’anno ad oltre il 76%, compiendo un passo in avanti decisivo verso un mercato più pulito, ordinato e salubre, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica che il nostro Comune persegue. Crediamo molto nelle finalità di tutela dell’ambiente e delle persone che stanno alla base di questo intervento, consapevoli che l’efficacia dell’azione e il raggiungimento dell’obiettivo non possono prescindere dall’impegno e dalla collaborazione di tutti i frequentatori del mercato, a cui viene oggi richiesto di cambiare le proprie abitudini in vista del raggiungimento di una finalità di interesse collettivo”.

"Questo significativo passo avanti compiuto da Mercafir va nella stessa direzione degli obiettivi di sostenibilità e di economia circolare su cui come Comune di Firenze stiamo lavorando" " - ha detto la vicesindaca, Paola Galgani-. "L'incremento delle isole ecologiche e l'implementazione del nuovo modello organizzativo per la gestione dei rifiuti all'interno del Centro Agroalimentare sono la concreta dimostrazione che il tavolo permanente di lavoro istituito con i partner istituzionali sta producendo risultati tangibili. L'attivazione delle due nuove aree dedicate, dotate di attrezzature all'avanguardia per la raccolta e la compattazione di frazioni cruciali come carta, cartone, cassette in legno e plastica, è fondamentale per ottimizzare il servizio. Continueremo a lavorare fianco a fianco con Mercafir e Alia per fare del nostro Mercato Agroalimentare un modello di eccellenza nella gestione sostenibile dei rifiuti, dimostrando che l'efficienza economica e la tutela ambientale possono e devono procedere di pari passo."

“La progressiva introduzione di sistemi di raccolta ha portato alla crescita del materiale intercettato già nella fase di partenza - ha commentato Lorenzo Perra, il Presidente di Plures Alia -. Abbiamo registrato una progressiva riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, passati da 6 tonnellate al giorno nel 2020 alle attuali 2 tonnellate al giorno. Questa nuova implementazione a fianco di un necessario presidio costante delle aree ecologiche ci auguriamo sia un passo fondamentale per superare le ultime criticità operative dell’attuale assetto della gestione”.

