Natale a Montopoli, luminarie in tutte le frazioni e presepi artistici

Nel Comune di Montopoli ogni frazione ha un’installazione luminosa per le festività natalizie. A Casteldelbosco è un libro aperto sulla poesia dedicata alla pace di Gianni Rodari, a San Romano e all’Angelica sono due grandi angeli, una mezza luna illumina Capanne, la facciata della scuola di Marti accoglie delle proiezioni a tema, mentre il capoluogo ospita la scritta Montopoli. Un albero è stato poi allestito davanti al santuario di San Romano, mentre quello della polizia locale sarà posto all'interno del chiostro dei frati.

«In questi giorni stanno arrivando le ultime installazioni che abbiamo previsto per le luminare di quest’anno – commenta la sindaca Linda Vanni – elementi luminosi che vogliono essere un invito a chiunque a scattarsi una foto e condividerla con i canali social del Comune. Grazie al Ccn di Capanne e alle associazioni che hanno deciso di illuminare via Nazionale, coinvolgendo attività e negozi, e alla ProLoco di Montopoli che ha illuminato la Torre di San Matteo. Illuminati di rosso anche i monumenti del borgo di Montopoli: il palazzo della Cancelleria e l'arco di Castruccio. Quest’anno, in accordo con il Ccn di San Romano, che ringraziamo per la disponibilità, abbiamo deciso di destinare i 5 mila euro di contributo comunale proprio alle luminare natalizie». Martedì 9 dicembre sarà posizionato anche l’albero di natale nell’atrio del palazzo comunale, allestito e decorato dagli ospiti del centro diurno la Farfalla.

Alla magia delle luci si aggiunge la tradizione dei presepi. Domenica 7 dicembre sarà inaugurato il presepe di San Romano, nel chiostro del santuario. Dopo la messe alle 11.15 sarà possibile visitare il presepe artistico. L’8 dicembre alle 11.15 l’inaugurazione è doppia con il presepe creativo a cura del gruppo Re-Creo di Montopoli in Val d'Arno, allestito sotto le logge del palazzo della Cancelleria e il presepe artistico dell'associazione culturale Arco di Castruccio, in via delle Scalelle, che consente ai visitatori di camminare fra i personaggi. A questi si aggiungono poi le natività esposte agli angoli delle finestre o delle porte. «Grazie alle associazioni e alle tante persone che in queste settimane sta lavorando per realizzare dei magnifici presepi – conclude la sindaca – una tradizione che coinvolge i nostri borghi e che si rinnova di anno in anno. Un’arte che ci induce a guardarci intorno alla ricerca di piccole grandi creazioni».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno