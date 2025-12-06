Olio Sapiens, una girandola di approfondimenti sull’olio EVO

L’edizione anno zero di “Olio Sapiens”, manifestazione promossa e organizzata a tre fili, i Comuni di San Casciano, Greve e Barberino Tavarnelle, in collaborazione con la Pro Loco di San Casciano, le associazioni e i ristoratori dei territori interessati, sbarca questo pomeriggio a Palazzo Malaspina, nell’antico borgo di San Donato in Poggio, uno dei più belli d’Italia, per un evento di approfondimento sulle declinazioni promozionali, turistiche e legate alle molteplici qualità di uno dei prodotti principe della Toscana, alimento che rappresenta il made in Italy in tutto il mondo.

L’iniziativa, moderata da Matia Barciulli, divulgatore dell’olio d’eccellenza, prende il via questo pomeriggio alle ore 15:45 con una sequenza di interventi curata da una rosa di esperti del settore. Ad aprire il convegno il focus "La valorizzazione dell’olio nella ristorazione” con Filippo Falugiani, Associazione Internazionale Ristoranti dell'Olio, seguito dal contributo “Il turismo dell’olio”, esperienze, proposte turistiche e best practice legate al mondo dell’olio EVO a cura dell’Associazione Nazionale Città dell'Olio. L’evento entro nel vivo con la relazione di Gionni Pruneti, presidente del Consorzio Olio DOP Chianti Classico su “La promozione dell’olio” e per concludere “Olio Laudemio” - l'eccellenza dell’olio con Stefano Campatelli, Laudemio SRL Consortile. Dopo la tavola rotonda sarà possibile visitare l’esposizione d’arte “Tracce contemporanee – l’Accademia di Belle Arti di Firenze a Palazzo Malaspina” e ammirare alcuni esempi di produzione del “Ricamo Punto Tavarnelle” realizzati dalle artigiane ricamatrici locali. L’organizzazione dell’evento è stata curata dall’ufficio Sviluppo economico del Comune e dall’assessore alle Attività Produttive Paolo Giuntini.

“L’iniziativa nasce da una visione unitaria – dichiara il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli - della nostra rete istituzionale che mira a costruire un cammino, un progetto importante teso al riconoscimento culturale dell’olio e delle funzioni di valorizzazione del territorio, olio per noi vuol dire tante cose, significa paesaggio, casa, sapori e saperi della tradizione, richiama il fondamentale concetto di sostenibilità e stile di vita corretto e responsabile. “Olio Sapiens” ci riporta anche indietro nel tempo, siamo felici di averla rispolverata con un lavoro di ideazione e organizzazione intessuta a tre, mantenendo forte, per quel che riguarda Barberino Tavarnelle, il legame con il Rally della Fettunta, competizione sportiva che si incardina come nel passato in un evento dedicato all’olio”.

La manifestazione proseguirà con una passeggiata, in programma lunedì 8 dicembre, tra gli ulivi di Barberino Tavarnelle ed una degustazione presso la Fattoria Pasolini dall’Onda Borghese, affiancata da una visita alle cantine sotterranee dell’antico castello di Barberino Val d’Elsa. La degustazione prevede assaggi di olio serviti su pane ed accompagnati da salumi e vino.