Parcheggio del Cencione, Lega San Miniato: "Cercasi 3,3 milioni di euro"

Il Comune di San Miniato nel mese di settembre comunicò che per ampliare il parcheggio del Cencione e realizzare le connesse opere di consolidamento geologico del crinale aveva partecipato ad un bando ministeriale per intercettare un contributo di 3.3 milioni di euro. All’epoca chiedemmo – ma come di consueto senza avere risposta, - se l’Amministrazione comunale avesse previsto un piano alternativo che consentisse comunque la realizzazione della fondamentarle opera nella ipotesi di mancato accesso al finanziamento ministeriale. Nella occasione ci permettemmo di suggerire alcune alternative quali un mutuo, operazione teoricamente possibile considerato che si sostiene che il bilancio del Comune sia sano, cosa peraltro sulla quale noi nutriamo forti dubbi. Avevamo anche suggerito di concentrare le energie sulla riscossione del credito di 7,7 milioni di euro che il Comune deve incassare a seguito di una recente sentenza relativa al project financing e puntare a realizzare entrate straordinatrie come la riscossione della fidejussione di circa 400 mila euro prevista nella convezione del project financing. Risorse significative potrebbero anche essere acquisite attivando una rigorosa politica di riscossione dei crediti vantati dal Comune, in mancanza della quale le casse comunali subiscono perdite milionarie come recentemente avvenuto per 2.4 milioni di crediti di cui 1,7 milioni di crediti IMU cassati dal bilancio comunale per divenuta inesigibilità.

Poiché l’esito della richiesta del finanziamento ministeriale di 3.3 milioni di euro si sarebbe dovuto conoscere nel mese di novembre, i cittadini sono in attesa di notizie sul finanziamento in questione e in caso negativo l’Amministrazione comunale dovrebbe dire quale alternativa intende assumere per acquisire comunque i fondi necessari per porre fine al degrado del parcheggio del Cencione che da troppo tempo sta disgregando la vivibilità e l’immagine del centro storico di San Miniato.

Fonte: Lega San Miniato