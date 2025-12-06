L'RSA 'Del Campana Guazzesi' festeggia San Nicola: 100 a tavola tra ospiti e residenti

La Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Del Campana Guazzesi“ di San Miniato, festeggia San Nicola con gli anziani residenti.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente nella persona del Suo Presidente Arch. Bertini Emilio, saluta gli oltre 100 commensali: S.E. Mons. Giovanni Paccosi ed il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli, gli Assessori Maggiorelli Elena e Squicciarini Matteo, Comandante Stazione dei Cc di San Miniato Lgt. Alfieri, Nacci Alessandro della Fondazione CRSM, alcuni componenti dell’Associazione “Amici Del Campana Odv”, i volontari dell’Auser di San Miniato, Il “Delfino Azzurro” di Empoli, la “Banca del Tempo”, l’Associazione AVO Evi, “Tra i Binari” e la Croce Rossa di Fucecchio impegnati nei servizi agli anziani. Si ringrazia tutto il personale della RSA che ha curato l’evento e l’ATI Idealcoop-Arnera nella persona della Coordinatrice Falchi Silvia. Si ricorda che l’Azienda ha da poco superato a pieni voti l’esame di verifica del “Marchio Qualità e Benessere Q&B” 2025.

Nell’occasione è stata consegnata la targa ricordo a Enrico Micheletti, Giorgio Mannaioni e Paolo Lotti, dipendenti dell’Ente dal lontano 1978 ed oggi felicemente pensionati.

Nell’occasione è stato allestito un pranzo con le pietanze offerte dalla Macelleria Norcineria Sergio Falaschi di San Miniato, i vini e gli spumanti offerti da Banchelli Vini in ricordo di Graziano.

Fonte: Ufficio Stampa

