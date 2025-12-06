Ruba una katana e vaga armato in centro a Prato: 21enne denunciato

Attimi di tensione ieri pomeriggio nel centro storico di Prato, dove un 21enne di origini nordafricane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla polizia municipale mentre girava armato di una katana. L’arma era stata rubata poco prima da un negozio in piazza Mercatale.

La segnalazione è arrivata alla centrale operativa, che ha inviato sul posto quattro pattuglie. Gli agenti hanno individuato il giovane, incappucciato e in compagnia di un altro uomo, nei giardini pubblici della Passerella. Alla vista delle divise i due sono fuggiti verso il ponte Mercatale, dove uno di loro ha tentato di liberarsi della katana gettandola nel fiume.

Il complice è riuscito a dileguarsi, mentre il 21enne è stato raggiunto, bloccato e identificato. Gli agenti, dopo una breve ricerca nell’alveo del fiume, sono riusciti anche a recuperare l’arma. Le verifiche successive hanno confermato il furto avvenuto circa un’ora prima: la katana è stata restituita al negoziante derubato.

Il giovane è stato denunciato per furto e porto di arma in luogo pubblico.