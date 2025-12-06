Sequestro cittadino cinese residente a Empoli, ritrovato a Prato sei giorni dopo

È stato ritrovato l'uomo di 46 anni di nazionalità cinese, residente a Empoli, per il quale la moglie e un amico avevano denunciato il sequestro. Secondo quanto emerso è stato rintracciato in stato confusionale nella zona di piazza Mercatale a Prato dove, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre, era stato prelevato fuori da un locale di karaoke da due uomini che si sarebbero qualificati come agenti di polizia. Il 46enne, secondo quanto spiegato dalla procura nei giorni scorsi, non risultava essere stato controllato da esponenti delle forze dell'ordine né destinatario di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, ma sarebbe però risultato destinatario di un provvedimento emesso dalla Repubblica popolare cinese, per un'inchiesta relativa a scommesse in Cina.

L'uomo è stato ascoltato dai carabinieri, poi è tornato a casa e secondo quanto spiegato dall'avvocato della famiglia sarebbe in buone condizioni. Ieri attraverso il legale, la moglie del 46enne aveva reso noto di aver ritirato la denuncia nei confronti delle persone che erano insieme al marito e di attendere la sua liberazione. Gli accertamenti della procura vanno avanti per capire se ci sia stato il pagamento di un riscatto, la cui richiesta sarebbe arrivata alla famiglia nei giorni scorsi.

