Torna la serata solidale dell'Associazione Amici dei Vigili del Fuoco: "Premio che celebra il coraggio silenzioso"

“Vivere la propria vita con coraggio” significa compiere scelte difficili e sostenerle con coerenza, affrontare la vita senza maschere, accettando responsabilità, rischi e fallimenti. È un percorso che richiede autenticità, libertà interiore e la determinazione a restare fedeli ai propri valori. Ed è proprio questo lo spirito che, da oltre vent’anni, anima l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco nel conferire i propri riconoscimenti annuali a donne e uomini che hanno saputo incarnare, in modi diversi, un esempio di coraggio quotidiano.

La cerimonia 2025 si terrà venerdì 12 dicembre, dalle ore 20.30, nella splendida cornice del Ristorante La Loggia, a Firenze, e sarà una vera e propria serata di gala dedicata al valore civico del coraggio e alla solidarietà. L’evento, divenuto negli anni uno dei momenti più attesi dell’Associazione, vedrà la partecipazione di autorità civili, rappresentanti del mondo produttivo e istituzioni nazionali e regionali, oltre a numerose personalità dei Vigili del Fuoco, tra cui il Capo del Corpo, dott. ing. Eros Mannino, il Direttore Regionale Toscana, dott. ing. Marco Frezza, e i Comandanti provinciali.

Alla serata saranno presenti, oltre a numerose autorità, politici (hanno dato conferma l’europarlamentare Dario Nardella, la sindaca di Firenze Sara Funaro, gli assessori Perini e Monni), rappresentanti di associazioni, Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, già presente all’edizione scorsa e Vannino Chiti, ex presidente della Regione Toscana e attuale presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Firenze. Un momento particolarmente significativo sarà la consegna di due riconoscimenti speciali alla memoria di due Soci che, pur non essendo più tra noi, continuano ad essere un riferimento costante per chi li ha conosciuti e per l’impegno profuso nella vita dell’Associazione. Il celebre giornalista Sky Davide Camicioli introdurrà poi due importanti protagonisti del mondo dei motori, scelti quest’anno come simbolo del tema guida: il coraggio. Racconteranno, attraverso le loro esperienze sportive e umane, come affrontare sfide estreme e guardare al futuro con fiducia e determinazione.

Un premio con una lunga storia

La serata si colloca in una tradizione consolidata, iniziata come un semplice conviviale natalizio in caserma e divenuta nel tempo un appuntamento di rilievo nazionale. Negli anni, il riconoscimento è stato conferito a figure di altissimo profilo, tra cui la Senatrice Liliana Segre, la Robert F. Kennedy Human Rights – Italia, la Fondazione Tommasino Bacciotti, la Fondazione Don Gnocchi, Andrea Bocelli, l’Associazione Lilith, il giornalista Iacopo Cecconi per i reportage dall’Ucraina, l’Associazione delle Dragon Boat di ASTRO Onlus, i bambini superstiti di Rigopiano, i bambini di Ischia dopo il terremoto. Nel 2023 il titolo di Socio Onorario è stato attribuito a S.E. il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per il suo instancabile impegno per la pace.

La finalità solidale

Alessio Spinelli

Come ogni anno, l’iniziativa è accompagnata da una raccolta fondi destinata a progetti sociali meritevoli, in linea con lo statuto dell’Associazione. Una parte della raccolta di quest’anno sosterrà un progetto promosso dai Vicepresidenti Paolo Marchese Morello e Alessio Spinelli, con l’attenzione rivolta al mondo dei Vigili del Fuoco e ai valori che ne rappresentano la missione. «L’Associazione – sottolineano i due vicepresidenti - collabora con importanti missioni di cooperazione internazionale svolte da anni da parte del Movimento Shalom coordinato da Monsignor Cristiani». Il Presidente, dott. ing. Gioacchino Giomi, già Capo del Corpo, insieme ai Vicepresidenti, sta orientando il progetto verso obiettivi che riflettano da vicino l’essenza del servizio reso quotidianamente dai Vigili del Fuoco alla collettività.

A mettere l’accento sullo spirito della serata, il Vicepresidente Alessio Spinelli ha dichiarato: «Questo premio non celebra solo il gesto eroico, ma il coraggio silenzioso, quello che nasce nei gesti quotidiani e nelle scelte che definiscono la vita di una comunità. Ogni anno riconosciamo persone che, con discrezione o con forza, ci ricordano che il coraggio è un bene prezioso, da difendere e trasmettere». Aggiungendo: «Il nostro impegno sociale continua a crescere: aiutare chi ha bisogno, sostenere i Vigili del Fuoco e dare un contributo concreto al territorio è per noi un dovere morale prima che una missione associativa».

Un grazie ai sostenitori

L’Associazione rivolge un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile l’organizzazione della serata: Banca Cambiano 1884, BrandBooster, Cartelli Segnalatori, Chiara Profumi, Conad, Desipak Service, Metal Plus, N.M.C. Cornici, SE.AL., Sciarada Conceria, Together Florence, Trident, Villa Agape, e la location del Ristorante La Loggia.

L’evento si svolge con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana e del Comune di Firenze, che ha autorizzato la partecipazione del gruppo storico delle Guardie del Fuoco.

La serata si concluderà con un intervento del Presidente e un brindisi augurale, simbolo di unione, gratitudine e speranza nel futuro. Un appuntamento che rinnova, ogni anno, il valore più autentico del coraggio: quello che si mette al servizio degli altri.

Fonte: Ufficio stampa

