Uomo trovato morto in casa, ipotesi monossido

Un uomo di 77 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Lido di Camaiore, in Versilia. Il decesso, avvenuto probabilmente uno o due giorni prima del ritrovamento, sarebbe stato causato da monossido di carbonio presente in casa. L’allarme è scattato intorno alle 17 e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine per gli accertamenti.

