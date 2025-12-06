Uomo trovato morto in casa, ipotesi monossido

Cronaca Camaiore
Condividi su:
Leggi su mobile

Un uomo di 77 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Lido di Camaiore, in Versilia. Il decesso, avvenuto probabilmente uno o due giorni prima del ritrovamento, sarebbe stato causato da monossido di carbonio presente in casa. L’allarme è scattato intorno alle 17 e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine per gli accertamenti.

Notizie correlate

Viareggio
Cronaca
26 Novembre 2025

Controlli dei carabinieri in Versilia, tre arresti

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Versilia hanno portato a termine tre importanti operazioni che rafforzano il presidio della legalità sul territorio, confermando l’azione tempestiva dell’Arma nel contrasto ai reati [...]

Camaiore
Cronaca
12 Novembre 2025

Rissa in un bar di Camaiore, locale chiuso per 10 giorni

Il questore di Lucca ha disposto la chiusura per 10 giorni di un bar a Camaiore dopo una violenta rissa avvenuta sabato 8 novembre, che ha coinvolto circa 50 persone. [...]

Camaiore
Cronaca
24 Settembre 2025

Caso di Febbre Dengue a Camaiore: stanotte la disinfestazione

È previsto nella notte di giovedì 25 settembre un intervento di disinfestazione contro le zanzare a seguito di un caso di febbre Dengue registrato a Lido di Camaiore. La febbre [...]



Tutte le notizie di Camaiore

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina