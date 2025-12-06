Vetrina di Natale, al via il contest che premia le migliori vetrine del centro di Pontedera

Saranno festività ancor più luminose a Pontedera con il contest “Vetrina di Natale”, il nuovissimo concorso a premi organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa insieme al quotidiano Il Tirreno.

Una nuova iniziativa che coinvolgerà le attività del centro di Pontedera con una appassionante e coinvolgente sfida per realizzare la migliore vetrina natalizia, in una sfida a colpi di tagliandi dove saranno proprio i lettori del Tirreno a decretare il vincitore votando con l'apposito coupon sulle pagine del giornale.

“Un contest che vuole creare un agonismo positivo nella nostra città con l'obiettivo di renderla ancor più accogliente e attrattiva in occasione delle feste, valorizzando le attività che partecipano. Crediamo molto in queste iniziative che servono anche per fare squadra tra i negozi della nostra città, che mantiene un'identità commerciale storica e ben consolidata” afferma il presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti.

“Queste iniziative fanno molto piacere per la loro capacità di coinvolgere le attività commerciali, abbiamo bisogno di unità per il nostro territorio in un momento difficile come quello che sta attraversando il commercio ed eventi come questi sono veramente importanti, una ricchezza da preservare, come amministrazione assicuriamo la massima disponibilità” le parole dell'assessore al Commercio del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli.

"Il contest è ideato proprio con l'obiettivo di valorizzare e fare luce sulle attività del centro di Pontedera, città che si contraddistingue per la sua vocazione commerciale” dichiara il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “In un momento complicato dobbiamo essere positivi e propositivi, anche attraverso iniziative che contribuiscono a tenere le saracinesche alzate e le luci accese. Invitiamo tutte le attività ad aderire: vogliamo che Vetrina di Natale rappresenti un vero momento di unità per negozi, attività e locali e in occasione delle festività”.

Un'iniziativa voluta dai vertici della redazione di Pisa del Tirreno, Sabrina Chiellini e Luca Cinotti, “Il Tirreno è il giornale del territorio e sarà bello raccontare le luci che si accendono nelle vetrine di Pontedera. Una nuova iniziativa che mette al centro la città, il quotidiano, le attività e i negozi in un bellissimo lavoro di squadra che ci unisce. Invitiamo tutti i nostri lettori a votare e … vinca il migliore!”.

“Un concorso che ci invita a coinvolgere cittadini, persone e famiglie sensibilizzandole affinchè frequentino sempre di più i negozi di vicinato, non solo per acquistare, ma per mantenere intatto quel patrimonio di socialità e relazioni che sono il sale della nostra comunità e che possiamo trovare solo entrando in un negozio o in un locale” l'invito del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

A partire da lunedì 8 dicembre, per tutta la durata delle festività, tutte le attività aderenti daranno il meglio di sé per realizzare la migliore vetrina natalizia. A decretare la vetrina migliore saranno i clienti ed i cittadini che avranno la possibilità di votare l'allestimento migliore attraverso un apposito tagliando pubblicato sul quotidiano "Il Tirreno", che potranno consegnare direttamente nelle attività.

Al termine della competizione ci saranno premi in palio per le prime tre classificate: una cena per due persone offerta da Mandarino Caffè Bistrot, un buono dal valore di 100 euro offerto dallo Studio Dermatologico della dott.ssa Tantussi e un coupon per un massaggio offerto da One Estetica Benessere&Sole. L'attività che avrà ottenuto il punteggio più alto si aggiudicherà il titolo di "Miglior Vetrina di Natale 2025" con una cerimonia di premiazione che si terrà al termine delle festività natalizie.

Per aderire all’iniziativa, è possibile contattare il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli, al numero 328 2283881 o via mail all'indirizzo l.favilli@confcommerciopisa.it

Le attività che hanno già inviato la loro adesione sono: Lari Hair (via Girolamo Savonarola 20), Gioielleria Cerri (via Alessandro Manzoni 15), Alberto Simoneschi Hair Salon (via I Maggio 80), Enzo Boutique (via I Maggio 58), Pasticceria Fondemà (Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù 5), Angiolini Cioccolato (Corso Matteotti 94), Ottica Meucci (Corso Matteotti 52), Divo Boutique (Corso Matteotti 24), Foto Silvi (via della Misericordia 58), Manuel Bozzi Store (Via Ranieri Gotti 10), Carnaby Store (Corso Matteotti 8), Sabrina Fedele Parrucchiera (via Silvio Pellico 12/B).

