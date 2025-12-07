Cacciatore ferito all’addome durante una battuta di caccia

Grave incidente di caccia questa mattina nella zona della Croce di Brancoli, a Lucca. Un cacciatore di circa 50 anni è rimasto ferito all’addome da un colpo d’arma da fuoco ed è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa.

L’incidente, avvenuto intorno alle 10:30 in una zona impervia, ha reso complesse le operazioni di soccorso. L’equipaggio dell’elicottero ha dovuto calare il personale col verricello per recuperare il ferito. Sul posto sono intervenuti, insieme al 118, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino, mentre carabinieri e polizia hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

Al momento le condizioni del cacciatore restano gravi, ma stabili.