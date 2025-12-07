David Carlesi eletto Segretario Provinciale della Lega di Prato

Quest'oggi, si è tenuto il Congresso Provinciale della Lega di Prato, un appuntamento molto partecipato che ha visto la sede pratese del Carroccio gremita di militanti, dirigenti ed eletti del partito. All’iniziativa hanno preso parte l’On. Andrea Crippa, neo Commissario Regionale della Lega Toscana, l’On. Elisa Montemagni, Commissaria provinciale e la neo Segretaria Comunale Letizia Faggi, insieme ad altri rappresentanti istituzionali e dirigenti del partito.

"Prato e la sua provincia sono un'area di particolare rilevanza nel contesto toscano e sono certo che il nuovo Segretario provinciale e tutta la sua squadra, unitamente agli altri militanti e sostenitori locali, sapranno interfacciarsi al meglio con i cittadini, raccogliendo le loro istanze ed avendo, dunque, un continuo rapporto privilegiato con il territorio, fattore che è sempre stato alla base dell'identità leghista-afferma il Commissario regionale Andrea Crippa."

"Sono onorata di essere stata la Commissaria provinciale della Lega Prato ed ho potuto constatare il grande fermento e la voglia di fare che anima militanti e sostenitori. Sono sicura, dunque, che pure in vista delle prossime amministrative, la Lega sarà un elemento centrale nello scacchiere del Centrodestra. In bocca al lupo a tutti e grazie per il fondamentale supporto che mi avete costantemente dato-così Elisa Montemagni."

Il congresso ha visto la candidatura unitaria di David Carlesi, già responsabile Enti Locali provinciale della Lega di Prato e storico militante del partito. La candidatura è stata accolta con entusiasmo dall’assemblea e Carlesi è stato eletto per acclamazione quale nuovo Segretario Provinciale.

«Ringrazio tutti i militanti che oggi hanno voluto confermarmi la loro fiducia con una candidatura unitaria e un’elezione per acclamazione che considero un grande onore e una grande responsabilità. La Lega di Prato ha energie, competenze e una forte identità: da oggi ripartiamo ancora più uniti, determinati e presenti sul territorio», ha dichiarato Carlesi. «Desidero inoltre ringraziare l’On. Elisa Montemagni per il lavoro svolto negli ultimi mesi nel ruolo di Commissario Provinciale della Lega di Prato, che ci ha portati a questo importante congresso. Un grazie speciale anche all’On. Andrea Crippa per la sua presenza e il supporto, augurandogli buon lavoro nel ruolo di Commissario Regionale, con la speranza che la nuova Lega pratese abbia un ruolo sempre più da protagonista all’interno del partito regionale».

Durante il congresso, Carlesi ha presentato un programma chiaro e concreto, delineando la visione politica e strategica che intende costruire insieme alla sua squadra per i tre anni di mandato che lo vedranno in carica a partire da oggi.

In via unitaria è stato eletto anche il nuovo direttivo provinciale della Lega di Prato che affiancherà Carlesi e sarà composto da Claudiu Stanasel, Luis Micheli Clavier, Giovanna Favorito, Marco Riccucci, Paolo Puccini e Alessio Mazzei, una squadra che unisce esperienza, entusiasmo e competenze diverse.

Carlesi ha sottolineato che seguiranno le nomine interne e dei vari dipartimenti nelle prossime settimane, in modo da garantire una struttura completamente organizzata e pronta per il grande lavoro che attende la Lega in vista delle elezioni amministrative di Prato e Carmignano, previste per la primavera del 2026.

«Questa nuova Lega, che si è data una nuova organizzazione, punta ad essere, dunque, la colonna portante che garantisca la stabilità e la continuità di tutta la coalizione del centrodestra pratese», ha concluso Carlesi. «La Lega è già al lavoro su un calendario con iniziative ed eventi pubblici a partire da Gennaio 2026, per rafforzare il rapporto con i cittadini e la presenza sul territorio».

Lega Provinciale Prato

