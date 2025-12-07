Donna ferita al volto con un coccio di bottiglia, ipotesi aggressore seriale. Fermato 20enne

Una donna di 30 anni è stata ferita al volto con un coccio di bottiglia da un 20enne di origini marocchine nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19:30, in piazza delle Carceri, nel pieno centro di Prato.

Il giovane, regolare sul territorio, sarebbe responsabile di altre sei aggressioni simili, tutte ai danni di donne. Considerata la pericolosità del soggetto, la procura ha chiesto e ottenuto dal gip il ricovero provvisorio del 20enne, risultato incapace di intendere e volere e di stare in giudizio.

La vittima è stata soccorsa e medicata per la ferita riportata al viso. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera serie di episodi.