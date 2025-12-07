Ci voleva, è arrivata. Dopo cinque sconfitte consecutive l’Use Computer Gross rialza la testa. Per arrivare all’85-69 finale servono un paio di tempini e mezzo, qualche sofferenza per essere scivolati sotto anche di 8 punti contro una Grantorino che non molla mai ed ha ragazzi che corrono come ossessi ed il talento di Sakellariou che, quando qualche nube sembra addensarsi sul pala Sammontana, dà il segnale che è ora di partire per chiuderla. Ma servono anche due giovani come Tosti e Regini, col primo che ha tanti minuti a causa dei falli di De Leone ed il secondo che sostituisce egregiamente ed anche qualcosa di più Cipriani, messo ko dall’influenza. Due prodotti del vivaio che confermano che loro ci sono, eccome se ci sono. La firma alla fine ce la mette dall’arco Rosselli, tornato finalmente in campo ed ora alla ricerca della migliore condizione fisica che, inevitabilmente, manca.

De Leone e Ciano partono col gas a tutta, ma Torino fa capire che non è venuta a Empoli in gita. Fra rimbalzi offensivi, velocità e mani precise schizza sul 13-19 prima di perdere Barla per una scavigliata. Al 10’ siamo 19-23 con 4 punti finali di Tosti, mentre l’Use rimette la testa avanti con un 6-0 a firma Ciano e Sakellariou. Ancora lui e l’onnipresente Soviero provano ad allungare (36-29) ma Torino non ci sta, torna sul 38-41 ed obbliga De Leone al terzo fallo. Si fa un pensierino ad andare all’intervallo sopra grazie a Soviero ma niente, tripla di Fracasso e 44-45. C’è da soffrire ancora anche perché il ritorno in campo è un mezzo incubo. La Computer Gross scivola sul meno 8, vede il quarto fallo di De Leone e traballa. E’ il momento di Sakellariou che dà il via ad un parziale di 14-0 con la specialità della casa, la tripla. L’esterno ne mette due per il pareggio, lasciando poi a Tosti e Regini il compito di andargli dietro. In un amen siamo 65-54 ed al 30’ 67-59. Ciano va un paio di volte al ferro, Regini è il terminale offensivo delle transizioni biancorosse e la verve di Torino cala inevitabilmente quando Tosti schiaccia il 74-64. De Leone torna in campo e mette sei punti a fila ed a chiuderla ci pensa Rosselli con la tripla dell’81-67. Finisce 85-69. Bentornata Use Computer Gross, un piacere rivederti festeggiare. Ci voleva.

85-69

USE COMPUTER GROSS

Ciano 8, Baldacci, Sesoldi ne, Rosselli 3, Sakellariou 21, De Leone 12, Marini, Tosti 12, Giantini, Soviero 15, Paluzzi 4, Regini 10. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

GRANTORINO BASKETBALL DRAFT

Battaglio, Ficetti 6, Bertaina 5, Pizzaia 14, Spetz, Losito, Fracasso 19, Giglio, Mancino 3, Grillo 9, Barla 7, Obaseki 6. All. Comazzi (ass. Ancona/Agnelli)

Arbitri: Parigi di Firenze e Pompei di Cannara

Parziali: 20-23, 44-45 (24-22), 67-59 (23-14), 85-69 (18-10)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa