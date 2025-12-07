Dopo i roghi di ieri, altri due veicoli a fuoco a Prato: indagini in corso

Ancora roghi sospetti in città. Nella notte un’auto di proprietà di un cittadino cinese di 29 anni, titolare di un’officina, è stata distrutta da un incendio ritenuto doloso. Le fiamme si sono poi propagate anche a un autocarro che il giovane aveva in affidamento per lavori di manutenzione.

La procura di Prato ha aperto un fascicolo per danneggiamento mediante incendio, affidando le indagini ai carabinieri.

L’episodio arriva a poche ore di distanza da altri due roghi divampati ieri mattina, che avevano coinvolto tre mezzi – due furgoni e un’auto – tutti di proprietà di cittadini cinesi residenti in città, e anche in quel caso considerati di natura dolosa.

Gli investigatori stanno valutando eventuali collegamenti tra i vari episodi.