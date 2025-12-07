Due arresti per spaccio a Cecina: sequestrati hashish, contanti e una lista clienti

Nel pomeriggio del 4 dicembre i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cecina hanno arrestato in flagranza un uomo di 31 anni e una donna di 36, entrambi residenti in città, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, impegnati in un servizio mirato, li hanno sorpresi mentre cedevano una dose di hashish a un cittadino straniero.

Dopo il recupero della dose, gli accertamenti sono proseguiti con perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al sequestro di circa 90 grammi di hashish già suddivisi, 110 euro in contanti, un bilancino di precisione e una lista ritenuta riconducibile all’attività di spaccio.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari nell’abitazione della donna, a disposizione della Procura di Livorno. L’udienza di convalida si è tenuta il 6 dicembre al Tribunale di Livorno, dove il giudice ha confermato gli arresti.

L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio condotte dai Carabinieri sul territorio provinciale. Le accuse restano al momento provvisorie e, come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.