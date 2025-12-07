FdI, incontro con Petrucci e Torselli a Santa Croce: "Porteremo in Europa istanze del Cuoio"

Fratelli d’Italia consolida il proprio ruolo di riferimento nella politica di Santa Croce sull’Arno, come emerso nell’incontro tenutosi ieri sera, venerdì 5 dicembre, con il vicepresidente della Regione Toscana Diego Petrucci e l’europarlamentare Francesco Torselli. L’iniziativa, organizzata dal coordinamento FdI del Comprensorio del Cuoio, è stata un momento di confronto e ringraziamento agli elettori, in un contesto in cui Petrucci ha significativamente aumentato le preferenze rispetto a cinque anni fa.

Nel suo intervento, Petrucci ha ribadito l’impegno a sostenere il distretto industriale della pelle, “così importante e strategico”, annunciando proposte concrete da portare in Regione e iniziative congiunte da sviluppare in Europa insieme a Torselli. Quest’ultimo, presente alla serata, ha sottolineato la necessità di valorizzare il settore conciario nelle sedi internazionali:

“Andremo insieme a Bruxelles a raccontare che la lavorazione della pelle non inquina, anzi è un esempio di economia circolare”, ha affermato, anticipando l’organizzazione di un convegno dedicato al tema.

FdI si conferma inoltre forza di maggioranza nell’amministrazione comunale di Santa Croce, come ricordato dal vicesindaco Sonia Boldrini, che ha evidenziato i risultati raggiunti grazie anche al contributo del partito.

A portare il proprio saluto è stato anche il sindaco di Castelfranco e responsabile del Comprensorio del Cuoio, Fabio Mini, che ha ringraziato i dirigenti politici dei comuni del territorio – San Miniato, Castelfranco, Montopoli, Santa Maria a Monte, Fucecchio, Santa Croce e Capannoli – esprimendo soddisfazione per l’ottimo risultato complessivo.

Alla serata hanno partecipato l’assessore Carlo Renato Rusconi, i consiglieri comunali Matteo Pieracci, Simona Pratesi e Toni Castellani, oltre alla presidente del circolo FdI di Santa Croce, Rita Ornella Raganato. Assente per impegni inderogabili, ma citata con affetto, la candidata Federica Martini Masoni.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco Roberto Giannoni per il suo intervento, e a tutti coloro che hanno preso parte all’incontro, confermando il dinamismo politico del territorio.