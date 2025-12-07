Fiorentina, minacce sui social ai giocatori: ultimi in classifica e clima teso

Alla già complessa situazione tecnica della Fiorentina si aggiunge un pesante clima di tensione esterna. Nelle ultime ore diversi giocatori viola e i loro familiari sono stati bersaglio di minacce e insulti sui social, con messaggi che hanno coinvolto anche mogli e figli. La denuncia pubblica più evidente è arrivata dalla compagna del difensore Dodô, che ha segnalato sul proprio profilo Instagram gli attacchi ricevuti.

La società è intervenuta con una nota ufficiale nella quale ha espresso “piena solidarietà e totale condanna” per quanto accaduto, sottolineando che “non ci sarà mai spazio nel club per intimidazioni, odio o violenza”. Il club ha inoltre comunicato di aver contattato immediatamente le autorità competenti affinché vengano adottate le misure necessarie a tutela dei tesserati e dei loro cari.

Gli episodi si sono verificati nel momento di massima incertezza sportiva. Dopo 14 giornate la squadra è ultima in classifica con 6 punti, senza vittorie e con 8 sconfitte, nonostante gli investimenti estivi per 92 milioni di euro. Il cambio in panchina – Paolo Vanoli al posto di Stefano Pioli – e le dimissioni del ds Daniele Pradè, sostituito internamente da Roberto Goretti, non hanno finora prodotto miglioramenti.

Il rendimento resta deficitario in tutti i reparti: 24 reti subite, dato più alto della Serie A, 11 gol realizzati e difficoltà evidenti sia in fase di costruzione che di contenimento. Rispetto alla scorsa stagione i viola registrano 25 punti in meno.

Nelle ultime ore sono emersi elementi che confermano la mancanza di coesione del gruppo. Nel match contro il Sassuolo il rigore è stato calciato da Mandragora, mentre Kean era pronto a tirare. Vanoli aveva attribuito a Gudmundsson la decisione di non incaricarsi del penalty, ma il giocatore ha smentito pubblicamente sui social, precisando di non aver mai rifiutato un rigore. Durante la partita anche il capitano Ranieri, al momento della sostituzione, ha ignorato il tecnico.