Incendio di un’auto sulla Cerreto-Canova a Pomarance, nessun ferito

Cronaca Pomarance
Nella notte tra giovedì e venerdì, alle ore 03:31, la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta sulla Strada Comunale di Cerreto-Canova, nel comune di Pomarance, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sviluppate dal motore durante la marcia, ma fortunatamente gli occupanti hanno avuto il tempo di abbandonare il veicolo e mettersi in salvo.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha domato le fiamme ed estinto l’incendio, che aveva già avvolto completamente l’auto, alimentata a GPL. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Volterra per i rilievi del caso.

Nessuna persona è rimasta ferita.

