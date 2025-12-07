La Misericordia di Gambassi Terme inaugura il tradizionale Presepe in piazza Roma

Con una cerimonia sentita e partecipata, la Misericordia di Gambassi Terme ha inaugurato e benedetto il tradizionale “Presepe 2025”, allestito in piazza Roma. L’evento, che ogni anno rappresenta un momento atteso dalla cittadinanza, si è svolto alla presenza di confratelli, consorelle, volontari, autorità locali e numerosi cittadini.

L’opera è stata realizzata grazie all’impegno dei volontari della Misericordia, che hanno lavorato nelle ultime settimane per allestire il presepe, ormai diventato una vera e propria meta di interesse e pellegrinaggio durante le festività natalizie.

La confraternita ha espresso un sincero ringraziamento a tutti coloro che, con spirito di servizio, hanno contribuito alla riuscita del progetto:

«I nostri confratelli, consorelle e volontari hanno messo ancora una volta a disposizione il loro tempo e la loro dedizione — si legge nella nota — confermando quello spirito di squadra che da sempre ci contraddistingue come una grande famiglia al servizio della comunità e dei comuni limitrofi».

Durante la cerimonia si è tenuta la benedizione del presepe, un momento particolarmente sentito nel cammino verso le festività natalizie, accompagnato dalla partecipazione delle istituzioni e della popolazione locale, intervenute per testimoniare la vicinanza alla Misericordia e alle sue attività.

La confraternita ha concluso con un messaggio carico di riconoscenza: «Ringraziamo di cuore tutti i presenti e chi sostiene il nostro operato. Che Iddio ve ne renda merito».