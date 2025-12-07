Come una libecciata a Calafuria, di quelle che spazzano via tutto. L’Use Rosa Scotti centra sul campo di Livorno la quarta vittoria consecutiva, un 58-72 che, come peso specifico, vale almeno un paio di quelle prima. Piace l’atteggiamento della squadra, la sicurezza che pare aver ritrovato, la tranquillità con la quale gestisce il finale di partita quando Livorno cerca di rientrare. In difesa, poi, la prestazione è ancora una volta perfetta, a conferma che il segreto della rinascita biancorossa è lì, in quel concedere poco o niente, nel rendere tutto maledettamente difficile ad un avversario che, giova ricordarlo, ha talento da vendere.

Scontata la partenza a razzo di Livorno (4-0) che ha bisogno come l’aria di tornare alla vittoria. Rylichova e Vente tengono botta anche se qualche sbavatura difensiva c’è, così come qualche sofferenza di troppo a rimbalzo. Sul 12-4 coach Cioni è già in timeout ma sono gli occhi delle due squadre ad essere - per il momento - diversi. Ianezic a segno prima di un mini blackout che porta le labroniche sul 17-8. Logoh va a canestro per il 17-13 ed al 10’ siamo 18-15 con un rimbalzone finale di Vente, alla Vente. Sempre lei che riparte con un gioco da tre punti e siamo pari a quota 18. La Scotti è in partita, la difesa sale di colpi e Ruffini sorpassa: 18-20. Si segna poco ed una rubata di Lussignoli segue un canestro di Ruffini: 27-26. Tre liberi di Luissignoli e siamo ancora avanti (27-29), un vantaggio che lievita fino al 27-33 ed a metà siamo 30-37 con un bel 12-22 di parziale. Vente appoggia il 30-39, massimo vantaggio, continuando così a dettare legge sotto le plance. Tripla pesante di Ianezic per il 38-46 mentre in difesa la Scotti soffre solo il talento delle avversarie che tiene Livorno in scia. Al 30’ il tabellone dice 43-50 con Lussignoli che ci mette la firma con due liberi. E’ una sfida fra le difese visto che anche quella di Livorno si fa sentire ed il primo canestro arriva dopo 2 minuti con la tripla di Ruffini che punisce subito la zona delle padrone di casa: 43-53. Livorno muove il tabellino dalla lunetta dopo 3 minuti e mezzo ma Rylichova, con una tripla, mette il 45-56 col timeout livornese. E’ un tentativo serio di fuga e lo 0-4 di Vente e Ianezic vale più del 47-60. Livorno prova il tutto per tutto (55-62) e gli dei del basket armano la mano di Manetti che, dall’arco, mette il 55-62. Proprio lei che qui, giovanissima, aveva vinto un campionato. Ruffini mette due liberi, la solita difesa recupera palla e Lussignoli va in lunetta. La chiude Vente da sotto prima di sbagliare l’unico tiro libero biancorosso della serata dopo 21 canestri a fila. Ma va bene così, anzi benissimo, anzi di più: 58-72.

58-72

JOLLY LIBERTAS LIVORNO

Marangoni 8, Sammartini 6, Botteghi 11, Micci o12, Poggio 15, Braccagni, Sassetti 1, Rinaldi, Spagnoli ne, Poggi ne, Cruz 5. Al. Angiolini (ass. Bacci/Ramagli)

USE ROSA SCOTTI

Lussignoli 13, Ianezic 9, Antonini, Vente, Rylichova, Ruffini, Logoh, Ndiaye, Casini, Manetti, Panchetti. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Boudrika e Forni

Parziali: 18-15, 30-37 (12-22), 43-50 (13-13), 58-72 (15-22)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2714615/bs.html