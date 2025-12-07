Malore in bici, muore 55enne a Montopoli in Val d'Arno

Tragedia oggi nel Cuoio, dove un uomo di 55 anni è morto dopo aver avuto un malore in bici mentre percorreva via Costalbagno a Montopoli in Val d'Arno, intorno alle ore 12. Nonostante l'intervento del 118 per l'uomo non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

