Malore in bici, muore 55enne a Montopoli in Val d'Arno

Tragedia oggi nel Cuoio, dove un uomo di 55 anni è morto dopo aver avuto un malore in bici mentre percorreva via Costalbagno a Montopoli in Val d'Arno, intorno alle ore 12. Nonostante l'intervento del 118 per l'uomo non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno
Santa Croce sull'Arno
Cronaca
5 Dicembre 2025
Incidente in Fi-Pi-Li nel primo pomeriggio di oggi tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno in direzione Pisa. A rimanere coinvolti due furgoni: l'incidente, come riportato dal portale [...]
San Miniato
Cronaca
24 Novembre 2025
Proseguono i controlli dei Carabinieri nella zona del Cuoio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla guida in condizioni di alterazione psico-fisica. Nel corso della settimana scorsa, a San [...]
Empoli
Cronaca
24 Novembre 2025
Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li. Intorno alle 8.30 si è verificato uno scontro tra San Miniato ed Empoli Est, in direzione Firenze. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente. [...]
<< Indietro