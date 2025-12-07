Malore in bici, muore 55enne a Montopoli in Val d'Arno

Cronaca Montopoli in Val d'Arno
(foto da facebook)

La vittima è Marcello Lucchesi, titolare di un noto salone di parrucchiere, arciere della contrada di San Giovanni e impegnato nella Pro Loco locale

Tragedia oggi nel Cuoio, dove un uomo di 54 anni è morto dopo aver avuto un malore in bici mentre percorreva via Costalbagno a Montopoli in Val d'Arno, intorno alle ore 12. Nonostante l'intervento del 118 per l'uomo non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto.

La vittima è Marcello Lucchesi, titolare di un noto salone di parrucchiere in via Roma proprio a Montopoli in val d'Arno, conosciuto anch eper il suo impegno nell'associazionismo, era infatti arciere della contrada di San Giovanni e da tempo partecipava alle attività della Pro Loco di Montopoli.

Lascia la moglie Alessia e i due figli Giulia e Alberto.

 

