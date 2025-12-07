Muore improvvisamente Alberto Banti, in lutto il settore conciario e dello sport del Cuoio

Santa Croce sull'Arno in lutto per la morte a soli 64 anni di Alberto Banti, patron della Banti Rappresentanze Pellami ed ex allenatore del Tuttocuoio. Banti avrebbe avuto un malore improvviso nel sonno.

Proveniente da una famiglia di imprenditori del mondo conciario, commerciava pellame grezzo per le maggiori concerie e le aziende del settore in tutto il mondo.

Anche lo sport locale lo piange: Banti, a detta di tutti "un grande sportivo", aveva infatti allenato varie squadre di calcio, tra cui anche la CuoioPelli dal 2009-2011. Tuttora si dedicava a vari sport, come lo sci o il tennis che praticava spesso al Tennis Club di Santa Croce.

L'uomo faceva parte anche del gruppo 'Greggi alla Rete', formata da amici di una vita che si ritrovavano per eventi conviviali e altre iniziative.

"Era quell'amico che sapeva fare tutti gli sport - spiega Paolo Terreni, presidente di Greggi alla Rete' - e ancora praticava sport, era una persona in forma, siamo tutti scioccati. Una persona generosa che nel suo piccolo ha sempre aiutato tutti, ed era un vero leader, una persona molto carismatica che riusciva sempre a caricare gli altri. Mancherà a tutti"

Banti lasci ala moglie Daniela e il figlio Mauro. La salma sarà esposta domani nella Collegiata di San Lorenzo, e i funerali si terranno martedì pomeriggio alle ore 14 sempre nella collegiata di piazza Garibaldi.

