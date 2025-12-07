Muore improvvisamente Alberto Banti, in lutto il settore conciario e dello sport del Cuoio

Cronaca Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

L'uomo, 64anni, era patron della Banti Rappresentanze Pellami ed ex allenatore del Tuttocuoio

Santa Croce sull'Arno in lutto per la morte a soli 64 anni di Alberto Banti, patron della Banti Rappresentanze Pellami ed ex allenatore del Tuttocuoio. Banti avrebbe avuto un malore improvviso nel sonno.

Proveniente da una famiglia di imprenditori del mondo conciario, commerciava pellame grezzo per le maggiori concerie e le aziende del settore in tutto il mondo.

Anche lo sport locale lo piange: Banti, a detta di tutti "un grande sportivo", aveva infatti allenato varie squadre di calcio, tra cui anche la CuoioPelli dal 2009-2011. Tuttora si dedicava a vari sport, come lo sci o il tennis che praticava spesso al Tennis Club di Santa Croce.

L'uomo faceva parte anche del gruppo 'Greggi alla Rete', formata da amici di una vita che si ritrovavano per eventi conviviali e altre iniziative.

L'uomo faceva parte anche del gruppo 'Greggi alla Rete', formata da amici di una vita che si ritrovavano per eventi conviviali e altre iniziative.

"Era quell'amico che sapeva fare tutti gli sport - spiega Paolo Terreni, presidente di Greggi alla Rete' - e ancora praticava sport, era una persona in forma, siamo tutti scioccati. Una persona generosa che nel suo piccolo ha sempre aiutato tutti, ed era un vero leader, una persona molto carismatica che riusciva sempre a caricare gli altri. Mancherà a tutti"

Banti lasci ala moglie Daniela e il figlio Mauro. La salma sarà esposta domani nella Collegiata di San Lorenzo, e i funerali si terranno martedì pomeriggio alle ore 14 sempre nella collegiata di piazza Garibaldi.

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
6 Dicembre 2025

Furti in negozi del Cuoio: lavanderia presa di mira dalla stessa persona

Per due volte, in neanche una settimana, sarebbe entrato per rubare nella stessa lavanderia di Santa Croce sull'Arno danneggiando pareti, macchinetta del caffè, casse automatiche. Entrambe le volte è successo [...]

Castelfranco di Sotto
Cronaca
6 Dicembre 2025

Fermati a bordo di un'auto rubata, il conducente guida senza patente: denunciati a Castelfranco

Fermati di notte a Castelfranco di Sotto, l'auto sulla quale viaggiavano è risultata essere stata rubata il giorno prima mentre il conducente è stato trovato senza patente, in quanto mai [...]

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
5 Dicembre 2025

Incidente in Fi-Pi-Li tra Santa Croce e Montopoli, code in direzione Pisa

Incidente in Fi-Pi-Li nel primo pomeriggio di oggi tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno in direzione Pisa. A rimanere coinvolti due furgoni: l'incidente, come riportato dal portale [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina